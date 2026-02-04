#Казахстан в сравнении
Общество

Где и когда в Астане можно будет купить мясо, овощи и фрукты по выгодным ценам

Ярмарка, рынок, базар, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 16:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане пройдет ярмарка сельхозтоваропроизводителей из регионов, сообщает Zakon.kz.

Такую приятную новость сегодня, 4 февраля 2026 года, объявили в пресс-службе столичного акимата:

"Очередная городская сельскохозяйственная ярмарка выходного дня пройдет в Астане 7 и 8 февраля. На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам".

Мероприятие будет проходить в предстоящие субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00 в ТЦ "Keryen Joly" по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

"Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

Ранее в Минторговли высказались о высоких ценах на мясо.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
