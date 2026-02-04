Где и когда в Астане можно будет купить мясо, овощи и фрукты по выгодным ценам

В Астане пройдет ярмарка сельхозтоваропроизводителей из регионов, сообщает Zakon.kz.

Такую приятную новость сегодня, 4 февраля 2026 года, объявили в пресс-службе столичного акимата:

"Очередная городская сельскохозяйственная ярмарка выходного дня пройдет в Астане 7 и 8 февраля. На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам".

Мероприятие будет проходить в предстоящие субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00 в ТЦ "Keryen Joly" по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

"Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

Ранее в Минторговли высказались о высоких ценах на мясо.