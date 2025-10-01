#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Общество

Мясо, мед и овощи напрямую от фермеров: где и когда в Астане пройдет большая ярмарка

Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, овощной отдел, цены на овощи, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 01:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане 4 и 5 октября состоится региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей из Западно-Казахстанской и Костанайской областей, сообщает Zakon.kz.

По данным столично акимата, в Астану доставят порядка 500 тонн продукции: 130 тонн мяса и мясопродуктов, 90 тонн овощей и фруктов, 90 тонн муки и макаронных изделий, 50 тонн меда, 35 тонн молочной продукции и около 100 тонн других товаров.

На ярмарке жители и гости города смогут приобрести продукцию напрямую у фермеров, а также посетить концерт с участием творческих коллективов из регионов.

Мероприятие пройдет на парковке ипподрома "Казанат" (шоссе Каркаралы, 1) с 9:00 до 18:00. Добраться до места можно автобусами №18, 37 и 303.

А ранее сообщалось, что депутаты требуют изменить правила парковки в Астане. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: