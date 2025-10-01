Мясо, мед и овощи напрямую от фермеров: где и когда в Астане пройдет большая ярмарка

В Астане 4 и 5 октября состоится региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей из Западно-Казахстанской и Костанайской областей, сообщает Zakon.kz.

По данным столично акимата, в Астану доставят порядка 500 тонн продукции: 130 тонн мяса и мясопродуктов, 90 тонн овощей и фруктов, 90 тонн муки и макаронных изделий, 50 тонн меда, 35 тонн молочной продукции и около 100 тонн других товаров.



На ярмарке жители и гости города смогут приобрести продукцию напрямую у фермеров, а также посетить концерт с участием творческих коллективов из регионов.

Мероприятие пройдет на парковке ипподрома "Казанат" (шоссе Каркаралы, 1) с 9:00 до 18:00. Добраться до места можно автобусами №18, 37 и 303.

