Двум казахстанцам грозит смертная казнь в Индонезии: обмен осужденными не предусмотрен

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 26 июня 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал задержание двух казахстанцев в Индонезии, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подтвердил задержание казахстанцев.



"Индонезийская сторона информировала нас о задержании наших граждан. Этот факт, вопрос находится на индонезийской стороне. Идет следствие. Как только они придут к какому-то решению, то, соответственно, мы будем об этом проинформированы. Наше посольство работает", – озвучил Алибек Бакаев.

Он подчеркнул, что был вопрос касательно наличия двусторонних документов об обмене осужденными.

"Таких документов на сегодняшний день не подписано. С 2014 года казахстанская сторона предложила такое подписание. До сегодняшнего дня таких кейсов не было. С точки зрения подписания таких документов необходимости не было. На сегодняшний день появилась", – дополнил замминистра.

Также он отметил, что в связи с международной практикой, если граждане хотят организовать встречу с консулом, то ее могут организовать только по их желанию.

"Консул не может просто выехать. Наш консул находится с ними на связи. Они обратились", – рассказал Алибек Бакаев.

Ранее появилась информация, что двум гражданам Казахстана грозит смертная казнь в Индонезии. Как пишут местные СМИ, задержание произошло в апреле 2025 года на Бали, у них обнаружили примерно 49 граммов кристаллического метамфетамина. Казахстанцев обвиняют в распространении наркотиков, за что в Индонезии предусмотрена смертная казнь. Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию.

