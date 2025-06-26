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Общество

Двум казахстанцам грозит смертная казнь в Индонезии: обмен осужденными не предусмотрен

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 11:12 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 26 июня 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал задержание двух казахстанцев в Индонезии, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подтвердил задержание казахстанцев. 

"Индонезийская сторона информировала нас о задержании наших граждан. Этот факт, вопрос находится на индонезийской стороне. Идет следствие. Как только они придут к какому-то решению, то, соответственно, мы будем об этом проинформированы. Наше посольство работает", – озвучил Алибек Бакаев. 

Он подчеркнул, что был вопрос касательно наличия двусторонних документов об обмене осужденными.

"Таких документов на сегодняшний день не подписано. С 2014 года казахстанская сторона предложила такое подписание. До сегодняшнего дня таких кейсов не было. С точки зрения подписания таких документов необходимости не было. На сегодняшний день появилась", – дополнил замминистра. 

Также он отметил, что в связи с международной практикой, если граждане хотят организовать встречу с консулом, то ее могут организовать только по их желанию. 

"Консул не может просто выехать. Наш консул находится с ними на связи. Они обратились", – рассказал Алибек Бакаев. 

Ранее появилась информация, что двум гражданам Казахстана грозит смертная казнь в Индонезии. Как пишут местные СМИ, задержание произошло в апреле 2025 года на Бали, у них обнаружили примерно 49 граммов кристаллического метамфетамина. Казахстанцев обвиняют в распространении наркотиков, за что в Индонезии предусмотрена смертная казнь. Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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