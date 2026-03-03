#Референдум-2026
Политика

Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке – МИД

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 12:53
Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 3 марта 2026 года на брифинге в правительстве заявил, что Казахстан придерживается позиции невмешательства и не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили разъяснить позицию Казахстана в связи с дискуссиями в социальных сетях, где высказываются мнения о том, что страна якобы выражает больше поддержки государствам Ближнего Востока, чем Ирану в условиях текущего конфликта.

"На самом деле это не так – Казахстан занимал, занимает и будет занимать позицию невмешательства в дела третьих государств. Поэтому в данном случае мы не занимаем ничью сторону: ни сторону Ирана, ни сторону тех стран, которые были подвергнуты атаке. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы такого рода конфликты, во-первых, военные конфликты, их не было. А если они возникают, то их решение находилось за дипломатическим столом. Мы призываем и придерживаемся позиции, что такого рода конфликты должны придерживаться в соответствии с международным правом, в соответствии с уставом ООН. Все это расписано в этих международных документах", – ответил Бакаев.

Замглавы МИД Казахстана подчеркнул, что данная позиция остается неизменной.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил об эвакуации граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.

Срочная эвакуация: объявлены вывозные рейсы из Дубая в Алматы и Астану

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
