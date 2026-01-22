#Казахстан в сравнении
Общество

Суд принял решение по болельщикам "Брюгге", которые пришли на матч с "Кайратом" в купальниках "Бората"

болельщики, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 11:37 Фото: Instagram/almatinec_live
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям (СМАП) Астаны принял решение по болельщикам бельгийского футбольного клуба "Брюгге", которые пришли на матч с алматинским "Кайратом" в купальниках "Бората", сообщает Zakon.kz.

Дела об административном правонарушении в отношении троих граждан Бельгии по факту мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 434 КоАП РК) поступили в столичный СМАП 21 января 2026 года.

"В судебном заседании они признали свою вину, пояснив, что действовали на эмоциях. Факт правонарушения был подтвержден видеозаписями. Согласно ч. 1 ст. 434 КоАП РК, за мелкое хулиганство предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП или административного ареста на срок от 5 до 15 суток. Постановлением СМАП Астаны С., Д., Н. признаны виновными и им назначен административный арест сроком на 5 суток", – сообщили в пресс-службе суда сегодня, 22 января.

20 января 2026 года трое граждан Бельгии, находясь в нетрезвом состоянии на трибунах стадиона "Астана Арена", сняли одежду, оставшись в нижнем белье, и скандировали, привлекая внимание окружающих, что нарушило общественный порядок. Все это попало на видео, которое разлетелось в Казнете. В описании к распространяемым в соцсетях кадрам указывалось, что фанаты "Брюгге" разделись и показали купальники того самого "Бората".

21 января в полиции Астаны сообщили, что по факту мелкого хулиганства и появления в общественном месте в состоянии опьянения возбуждено административное дело, материалы которого переданы в суд, а нарушителей поместили в комнату временного задержания.

Фильмы о Борате – два псевдодокументальных комедийных фильма, созданных британским комиком Сашей Бароном Коэном, где он играет вымышленного казахского журналиста Бората Сагдиева. Картины вызвали критику как в Казахстане, так и за рубежом. Был запущен хештег #cancelborat (отменить Бората. – Прим. ред.) против его показа. В Алматы передали петицию против "Бората" Генконсульству США.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
