Построить небольшой НПЗ в Мангистау призывает сенатор

Депутат Сената Суиндик Алдашев 25 сентября 2025 года в своем депзапросе заявил о необходимости строительства малого нефтеперерабатывающего завода в Мангистау, передает корреспондент Zakon.kz.

Он считает, что в сфере авиаперевозок остается нерешенной проблема дефицита авиатоплива. Это, в свою очередь, повышает стоимость перевозок и снижает конкурентоспособность авиасообщения региона.

"Из-за дорогого авиатоплива многие международные рейсы стали экономически невыгодными. В результате невозможно должным образом развивать авиационную логистику. Такая ситуация ограничивает региональную и международную торговлю и препятствует росту туристического потока", – сказал Алдашев.

По его словам, согласно официальным данным, в Казахстане ежегодно производится 650–700 тысяч тонн авиационного керосина, при этом потребление составляет около 1 млн тонн. В связи с этим более 350 тысяч тонн топлива завозится из России и других стран.

"В будущем, после реализации строительства авиационного хаба в Мангистауской области, объем потребления авиатоплива в регионе может возрасти с нынешних 15 тысяч тонн до 120–130 тысяч тонн. Кроме того, в связи с дефицитом дизельного топлива и бензина в перспективе могут возникнуть дополнительные риски, способные поставить под угрозу выполнение планов по развитию потенциала региона. В этой связи вызывает сомнение план Правительства ликвидировать дефицит топлива в нефтеносной Мангистауской области за счет увеличения продукции Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, так как это может привести к удорожанию указанных продуктов", – отметил депутат.

Сенатор уверен, что проблему поможет решить строительство небольшого нефтеперерабатывающего завода мощностью до 5 млн тонн в год.

"Малый НПЗ повысит энергетическую безопасность региона, снизит зависимость от импортных нефтепродуктов и сократит логистические издержки на топливо. Поэтому мы просим рассматривать проект строительства небольшого нефтеперерабатывающего завода в Мангистауской области как важное действие по комплексному развитию региона и обновлению его логистической инфраструктуры", – добавил Алдашев.

