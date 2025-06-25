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Происшествия

Землетрясение зарегистрировали сейсмологи Казахстана

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 10:22 Фото: Zakon.kz
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований проинформировал о зарегистрированном казахстанскими сейсмологами землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций 25 июня 2025 года в 8:51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 789 км на северо-восток от Алматы.

Интенсивность в баллах в Казахстане не ощущалась.

24 июня казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Таджикистане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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