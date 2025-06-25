Землетрясение зарегистрировали сейсмологи Казахстана

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований проинформировал о зарегистрированном казахстанскими сейсмологами землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций 25 июня 2025 года в 8:51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.



Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 789 км на северо-восток от Алматы.



Интенсивность в баллах в Казахстане не ощущалась.

24 июня казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Таджикистане.