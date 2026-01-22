Новый циклон накроет Казахстан: непогода усилится 23 января

Фото: pixabay

Большую часть Казахстана в предстоящую пятницу, 23 января 2026 года, накроет новый циклон – южный. В связи с этим ожидается усиление непогоды, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет": "На большей части территории республики с прохождением южного циклона и атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на юге, юго-востоке – сильный снегопад. По республике прогнозируются туманы, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед, на востоке, юге, юго-востоке и в центре страны ожидается усиление ветра". Ранее в "Казгидромете" рассказали, в каком городе Казахстана – самый грязный воздух.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: