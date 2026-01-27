#Казахстан в сравнении
Общество

28 января Казахстан встретит снежный циклон с сильным ветром и морозами

иней, мороз, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 17:06 Фото: pexels
Южный циклон с атмосферными фронтами накроет почти всю территорию Казахстана. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на среду, 28 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, в северных и центральных регионах ожидаются снег и метель, на юге и юго-востоке – дождь со снегом, а на западе погода останется относительно спокойной.

"По всей республике прогнозируется усиление ветра и туманы, а на юге, юго-западе и юго-востоке – гололед, который сделает дороги особенно скользкими".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, ночь принесет сильнейшие морозы на северо-востоке Мангистауской области.

С прогнозом погоды на 28, 29 и 30 января 2026 года в трех крупнейших городах можно ознакомиться по этой ссылке.

