Общество

Новая волна непогоды накроет почти весь Казахстан

На Казахстан надвигается новая волна непогоды – ожидаются осадки, местами сильные, а также гололед и метель, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на предстоящий вторник, 11 ноября 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются осадки в виде дождя и снега, на западе – временами сильный дождь. На северо-западе, севере, востоке Казахстана – гололед, низовая метель".

Согласно прогнозу, по республике прогнозируются усиление ветра, туман.

Мороз и снегопад снова обрушатся на Казахстан: прогноз на 11-13 ноября

В Алматы потеплеет до +13°С и пойдет снег. А какой будет погода в Астане и Шымкенте 11, 12 и 13 ноября 2025 года, можете узнать здесь.

