Главный город любви и свадеб назвали в Казахстане

Стало известно, где больше всего браков заключают в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Больше всего браков в Казахстане заключают в Алматы, передает Almaty.tv.

"Только в прошлом году свыше 18 тысяч пар связали себя семейными узами. Ежедневно в мегаполисе в среднем проводится около 90 церемоний. Кроме того, отмечается снижение числа разводов", – говорится в репортаже.

В среднем ежедневно в городе проводится около 90 церемоний бракосочетания. Средний возраст вступающих в семейную жизнь составляет 28 лет у женщин и 31 год у мужчин. Среди молодоженов были и пары и почтенного возраста – это 80 и 85 лет. На сегодня официально свои отношения в мегаполисе зарегистрировали почти 700 пар.

"В 2025 году в Алматы было зарегистрировано 18 445 пар. Это уже какой год Алматы как мегаполис держит вот эту цифру высокую. Это говорит о том, что мы работаем именно в плане того, чтобы упростить гражданам подачу заявлений для регистрации брака. Регистрация брака именно в торжественной обстановке было очень много. Пик приходится на лето", – отметила руководитель РАГС Бостандыкского района Айгерим Абелсеитова.

В Алматы не только активно вступают в брак, но и все больше семей сохраняют стабильность. В мегаполисе отмечается снижение числа разводов, говорят сотрудники РАГСА.

"В прошлом году на расторжение брака подали около трех тыс. пар, годом ранее их было почти на тыс. больше", – передают журналисты телеканала.

