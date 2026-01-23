#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Общество

Главный город любви и свадеб назвали в Казахстане

РАГС (ЗАГС), регистрация брака, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 07:47 Фото: Zakon.kz
Стало известно, где больше всего браков заключают в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Больше всего браков в Казахстане заключают в Алматы, передает Almaty.tv.

"Только в прошлом году свыше 18 тысяч пар связали себя семейными узами. Ежедневно в мегаполисе в среднем проводится около 90 церемоний. Кроме того, отмечается снижение числа разводов", – говорится в репортаже.

В среднем ежедневно в городе проводится около 90 церемоний бракосочетания. Средний возраст вступающих в семейную жизнь составляет 28 лет у женщин и 31 год у мужчин. Среди молодоженов были и пары и почтенного возраста – это 80 и 85 лет. На сегодня официально свои отношения в мегаполисе зарегистрировали почти 700 пар.

"В 2025 году в Алматы было зарегистрировано 18 445 пар. Это уже какой год Алматы как мегаполис держит вот эту цифру высокую. Это говорит о том, что мы работаем именно в плане того, чтобы упростить гражданам подачу заявлений для регистрации брака. Регистрация брака именно в торжественной обстановке было очень много. Пик приходится на лето", – отметила руководитель РАГС Бостандыкского района Айгерим Абелсеитова.

В Алматы не только активно вступают в брак, но и все больше семей сохраняют стабильность. В мегаполисе отмечается снижение числа разводов, говорят сотрудники РАГСА.

"В прошлом году на расторжение брака подали около трех тыс. пар, годом ранее их было почти на тыс. больше", – передают журналисты телеканала.

Алматы вошел в список скрытых жемчужин мира и рекомендован для туризма в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Три самых неэффективных министерства назвали в Казахстане
14:08, 05 сентября 2023
Три самых неэффективных министерства назвали в Казахстане
В Актау выбрали главную красавицу города
07:00, 16 октября 2025
В Актау выбрали главную красавицу города
Названы главные тренды туризма 2026 года
06:55, 27 декабря 2025
Названы главные тренды туризма 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: