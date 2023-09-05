Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Три самых неэффективных министерства назвали в Казахстане

Три самых неэффективных министерства назвали в Казахстане Фото: pixabay
Стало известно, какие центральные государственные органы в Казахстане работают наиболее и наименее эффективно, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Ranking.kz, по итогам 2022 года общая оценка исполнения планов центральными госорганами составила 93,9 балла из 100 (ровно на один балл больше, чем в 2021 году). Из 76 поставленных целей удалось достичь 59, выполнив 242 целевых индикатора из 302 (еще 25 выполнены частично, не взяты в расчет 30, не выполнены пять). Из 128 макроиндикаторов полностью достигнуты только 60.

"По результатам прошлого года наиболее эффективным среди центральных госорганов стало Министерство национальной экономики (МНЭ), набравшее 100 баллов. Следом идут Министерство иностранных дел (МИД) с оценкой в 99,2 балла и Агентство по делам государственной службы (АГДС), набравшее 99 баллов", – пишет Ranking.kz.

Свои показатели по сравнению с 2021 годом улучшили АДГС, Минздрав и МИД. А вот три министерства отметились наименьшей долей достигнутых целевых индикаторов. Хуже всего по итогам 2022 года работали Министерство торговли и интеграции (86,5 балла), МЦРИАП (86,7) и Министерство науки и высшего образования (87,3).

"Просели" в рейтинге эффективности АРРФР и Министерство культуры и спорта, потерявшие по 5,6 балла.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание в стране новых министерств.

Читайте также

Назначен новый аким Актюбинской области

Токаев прибыл в Алматинскую область

Мурат Айтенов освобожден от должности

Никита Дробны
МТИ РК МЦРИАП Министерство науки и высшего образования РК МИД РК Минздрав РК МНЭ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления