Фиктивный скот и теневые схемы: нарушения на 300 млрд тенге выявлены в агропроме Казахстана
Об этом 23 января 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК:
"Согласно результатам аудита финансирования агропромышленного комплекса, в период 2023-2024 год общий объем выявленных нарушений составил порядка 300 млрд тенге, из которых прямые потери бюджета – 32 млрд тенге. Всего за два года на меры господдержки АПК было выделено порядка 1,2 трлн тенге".
Министр финансов Мади Такиев отметил, что значительные средства используются без достижения ожидаемого экономического эффекта и выгоды для населения.
Фото: primeminister.kz
По итогам проведенной проверки выявлен ряд системных нарушений. Так, в субсидировании аграриев установлены теневые схемы на сумму 5,5 млрд тенге. В частности, в 11 регионах зафиксированы случаи фиктивной продажи одного и того же крупного рогатого скота между получателями субсидий на 808,1 млн тенге.
Кроме того, министр финансов Мади Такиев озвучил ряд конкретных нарушений при предоставлении субсидий.
По инвестиционным проектам АПК, реализуемым в рамках бюджетных кредитов, выявлены нарушения на сумму 13,3 млрд тенге. Установлены факты, когда:
- скот и оборудование либо не поставлялись вовсе, либо поставлялись в меньшем объеме;
- отдельные строительные работы оплачивались, но фактически не выполнялись.
Также выявлены грубые нарушения при выдаче микрокредитов конечным заемщикам с просроченной задолженностью и действующими арестами. Мади Такиев доложил, что 25 заемщиков с общей задолженностью 45,8 млн тенге получили кредиты на сумму 177,7 млн тенге.
Фото: primeminister.kz
Отмечено, что реализация программ финансирования полевых и уборочных работ при ежегодном объеме 140 млрд тенге и охвате 3,2 тыс. заемщиков показала системную неэффективность. АО "Аграрная кредитная корпорация", созданное для финансирования текущих сельхозработ, не обеспечивает заявленное покрытие до 70% затрат фермеров. Средства распределяются между большим числом заемщиков малыми суммами, что не позволяет обеспечить полный цикл работ.
С учетом выявленных нарушений и нецелевого использования бюджетных средств в целях повышения эффективности государственной поддержки АПК руководитель правительства дал ряд поручений:
- внедрить сквозной цифровой мониторинг с интеграцией информационных систем Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и местных исполнительных органов;
- пересмотреть системы субсидирования с ориентацией на фактический выход продукции вместо бумажных показателей;
- использовать форматно-логический контроль, блокирующий продажу субсидированного скота до выполнения условий господдержки;
- проводить обязательную государственную экспертизу строительно-монтажных работ по инвестиционным проектам, реализуемым с использованием государственных кредитов.
Материалы по конкретным фактам нарушений передаются в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.
Фото: primeminister.kz
Как пояснили в пресс-службе правительства, системная работа по анализу эффективности расходования средств в ключевых отраслях экономики проводится в рамках реализации поручений главы государства по усилению бюджетной дисциплины.
