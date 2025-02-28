"Уплачивают мизерные налоги": Минфин Казахстана анонсировал меры по борьбе с дроблением бизнеса

Министр финансов Казахстана Мади Такиев 28 февраля 2025 года доложил премьер-министру Олжасу Бектенову о схемах дробления, которые используются бизнесом, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минфина, ведомством проведен анализ взаиморасчетов субъектов, применяющих специальные налоговые режимы с компаниями, работающими на общеустановленном режиме.

"Анализ показал следующее: взаиморасчеты между такими режимами выросли в два раза за последний год – с 5 до 10 трлн тенге. При этом из общего оборота в 16 трлн тенге по специальным налоговым режимам взаиморасчеты с общеустановленным режимом составляют 10 трлн тенге. То есть, зарабатывая сотни миллиардов тенге, налогоплательщики уплачивают мизерные налоги", – сообщил Мади Такиев и озвучил ряд схем дробления, которые используются бизнесом.

Для оптимизации налогов и размывания прибыли компании следуют принципу увеличения "документальных" затрат. Одна компания закупает товар и перепродает его по себестоимости другому юридическому лицу, работающему в упрощенном режиме. В результате первая компания показывает убыток, а вторая, пользуясь льготными условиями, избегает уплаты НДС.

Кроме того, используется способ разделения бизнеса на несколько юридических лиц. Например, в одном заведении бар, кухня и караоке оформлены как отдельные компании, или каждый этаж гостиницы принадлежит разным ИП. Когда доход одного из них достигает порога в 78 млн тенге, деятельность прекращается, а на смену приходит другое юрлицо, что позволяет избегать уплаты НДС.

"Для снижения нагрузки на фонд оплаты труда работники предприятия выводятся за штат, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и оказывают услуги бывшему работодателю не как работники, а как отдельные лица. Соответственно, уменьшаются налоговые платежи в фонд оплаты труда, снимается социальная ответственность с работодателя, и дальше ее несет предприниматель", – доложил Мади Такиев.

В этой связи в целях совершенствования налогового администрирования МФ РК предлагается ряд мер по борьбе с дроблением:

ввести законодательный критерий дробления бизнеса;

внедрение принципа преобладания формы над сущностью налоговых споров;

внедрение методов контроля и доказывания таких фактов;

ограничение видов деятельности для ИП.

Ранее Олжас Бектенов обратился к собственникам и руководителям крупных компаний, применяющих различные схемы оптимизации налоговой нагрузки. Премьер попросил "всех в течение двух недель сдать в налоговые органы дополнительные налоговые декларации и уплатить справедливые суммы налогов". Если эти действия не будут совершены, как подчеркнул глава правительства, "то государство оставляет за собой право применить все имеющиеся в распоряжении государства ресурсы, включая фискальные и правоохранительные". Он отметил, что "разговор будет жестким".