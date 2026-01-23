Запретить невозвратные билеты на самолеты призывает общественник

Заместитель председателя Общественной палаты при Мажилисе Галым Байтук 23 января 2026 года заявил о необходимости решения проблемы невозвратных билетов на самолеты, передает корреспондент Zakon.kz.

Он считает, что невозвратные билеты – это вопрос принципа. "Здесь позиция министерства и общественный запрос расходятся. Невозвратные билеты фактически перекладывают все риски на пассажира, лишая его возможности вернуть средства даже при уважительных и жизненно важных обстоятельствах. Авиация – это общественно значимый вид транспорта, а не финансовый инструмент", – сказал Байтук. Общественник подчеркнул, что государство обязано защищать слабую сторону договора – гражданина. "Предложение очевидно: на внутренних авиарейсах невозвратные билеты должны быть запрещены либо заменены механизмами гарантированного возврата или бесплатного изменения даты перелета", – добавил Байтук. Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о рисках роста цен на авиабилеты в случае отмены невозвратных билетов.

