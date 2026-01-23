#Казахстан в сравнении
Общество

Запретить невозвратные билеты на самолеты призывает общественник

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 15:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель председателя Общественной палаты при Мажилисе Галым Байтук 23 января 2026 года заявил о необходимости решения проблемы невозвратных билетов на самолеты, передает корреспондент Zakon.kz.

Он считает, что невозвратные билеты – это вопрос принципа.

"Здесь позиция министерства и общественный запрос расходятся. Невозвратные билеты фактически перекладывают все риски на пассажира, лишая его возможности вернуть средства даже при уважительных и жизненно важных обстоятельствах. Авиация – это общественно значимый вид транспорта, а не финансовый инструмент", – сказал Байтук.

Общественник подчеркнул, что государство обязано защищать слабую сторону договора – гражданина.

"Предложение очевидно: на внутренних авиарейсах невозвратные билеты должны быть запрещены либо заменены механизмами гарантированного возврата или бесплатного изменения даты перелета", – добавил Байтук.

Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о рисках роста цен на авиабилеты в случае отмены невозвратных билетов.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Будем менять Предпринимательский кодекс – депутат недоволен невозвратными билетами
13:03, 10 декабря 2025
Будем менять Предпринимательский кодекс – депутат недоволен невозвратными билетами
Почему авиакомпаниям не могут запретить продажу невозвратных билетов
20:03, 02 апреля 2025
Почему авиакомпаниям не могут запретить продажу невозвратных билетов
Невозвратными сделали билеты на концерт Дженнифер Лопес в Алматы
01:11, 22 мая 2025
Невозвратными сделали билеты на концерт Дженнифер Лопес в Алматы
