Общество

Почему большинство казахстанцев предпочитают невозвратные билеты

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 17:46 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева 23 января 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала актуальность невозвратных билетов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, невозвратные билеты популярны среди населения.

"Свыше 50% покупателей берут именно невозвратные билеты. Это также как с гостиницами: невозвратная цена дешевле. Так и здесь. Наверное, это те пассажиры, которые могут заранее планировать свой перелет. Если вы покупаете билет за 2-3 месяца, конечно, он будет намного дешевле того билета, который вы покупаете в последний момент", – сказала Томпиева.

При этом, уточнила спикер, на субсидируемых рейсах есть возвратность билетов и фиксированная цена.

"На таких рейсах авиакомпания сделает вам полный возврат. Многие пассажиры, зная о возвратности таких билетов, "замораживают" места. Поэтому, авиакомпании потом объявляют, что мест нет", – объяснила она.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты при Мажилисе Галым Байтук заявил о необходимости решения проблемы невозвратных билетов на самолеты.

Азамат Сыздыкбаев
