Будем менять Предпринимательский кодекс – депутат недоволен невозвратными билетами

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 10 декабря 2025 года в кулуарах палаты прокомментировал позицию Министерства транспорта касательно невозвратных билетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Накануне вице-министр транспорта Талгат Ластаев заявил, что отмена невозвратных билетов может спровоцировать повышение цен на авиарейсы.

"Во всем мире есть понятие невозвратных билетов, но там лишь какой-то процент удерживают. Это 30% от стоимости. У нас почти все билеты оформляются как невозвратные. Нет ни одного прозрачного договора. Нельзя удерживать деньги, если ты не увидел договор. За рубежом так: если билет стоил 40 тыс., но я купил за 12 тыс., он может быть частично невозвратным. Но если по полной стоимости продали, моими деньгами компания пользовалась месяц, и еще они не хотят возвращать. А если возвращают, то какими-то сертификатами. Это неправильно, это незаконно", – сказал Абенов.

Он также прокомментировал слова Ластаева о том, что это может повлиять на стоимость билетов.

"Позиция и Комитета гражданской авиации, и вице-министра, который, не до конца разобравшись, не придя в Парламент, создает негативное общественное мнение. Настраивать общество против Парламента – это, как минимум, нарушение этики. Он не имеет права оказывать давление на депутатов, пытаясь навязать позицию, которая защищает частных перевозчиков. Билеты у нас и так дорогие, намного дороже, чем билеты в соседних странах. И никакая авиакомпания ни разу не воспользовалась льготами для себя, которые им дали. Теперь мы будем менять Предпринимательский кодекс", – добавил депутат.

9 декабря 2025 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев ответил на критику стоимости рейсов отечественных лоукостеров. Он заявил, что считает цены на авиабилеты лоукостеров нормальными.