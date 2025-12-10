#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Общество

Будем менять Предпринимательский кодекс – депутат недоволен невозвратными билетами

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 13:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Мурат Абенов 10 декабря 2025 года в кулуарах палаты прокомментировал позицию Министерства транспорта касательно невозвратных билетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Накануне вице-министр транспорта Талгат Ластаев заявил, что отмена невозвратных билетов может спровоцировать повышение цен на авиарейсы.

"Во всем мире есть понятие невозвратных билетов, но там лишь какой-то процент удерживают. Это 30% от стоимости. У нас почти все билеты оформляются как невозвратные. Нет ни одного прозрачного договора. Нельзя удерживать деньги, если ты не увидел договор. За рубежом так: если билет стоил 40 тыс., но я купил за 12 тыс., он может быть частично невозвратным. Но если по полной стоимости продали, моими деньгами компания пользовалась месяц, и еще они не хотят возвращать. А если возвращают, то какими-то сертификатами. Это неправильно, это незаконно", – сказал Абенов.

Он также прокомментировал слова Ластаева о том, что это может повлиять на стоимость билетов.

"Позиция и Комитета гражданской авиации, и вице-министра, который, не до конца разобравшись, не придя в Парламент, создает негативное общественное мнение. Настраивать общество против Парламента – это, как минимум, нарушение этики. Он не имеет права оказывать давление на депутатов, пытаясь навязать позицию, которая защищает частных перевозчиков. Билеты у нас и так дорогие, намного дороже, чем билеты в соседних странах. И никакая авиакомпания ни разу не воспользовалась льготами для себя, которые им дали. Теперь мы будем менять Предпринимательский кодекс", – добавил депутат.

9 декабря 2025 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев ответил на критику стоимости рейсов отечественных лоукостеров. Он заявил, что считает цены на авиабилеты лоукостеров нормальными.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Ужесточить контроль за ценами на авиабилеты обещает депутат
15:29, 08 декабря 2025
Ужесточить контроль за ценами на авиабилеты обещает депутат
Почему авиакомпаниям не могут запретить продажу невозвратных билетов
20:03, 02 апреля 2025
Почему авиакомпаниям не могут запретить продажу невозвратных билетов
Гибнут дети – депутат недоволен отсутствием одной нормы в Строительном кодексе
11:56, 08 октября 2025
Гибнут дети – депутат недоволен отсутствием одной нормы в Строительном кодексе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: