Почему авиакомпаниям не могут запретить продажу невозвратных билетов

Глава Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева ответила на критику депутатов относительно невозвратных билетов авиакомпаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Салтанат Томпиева пояснила, что невозвратные билеты созданы для того, чтобы сделать тариф наиболее минимальным.

"Сегодня авиакомпании подчеркнули, что если они продают, например, за 2024 год свыше 70% невозвратных билетов, то всего 2% из них составляют билеты, которые пассажиры хотели вернуть. Соответственно, можно резюмировать, что невозвратные билеты пользуются большим спросом", – сказала она.

Эта опция, по ее словам, выгодна тем, кто заранее планирует свое время: авиакомпания им предоставит максимально низкий тариф.

"Если убрать эти билеты, то авиакомпания, зная, что стоимость этого билета вам 100% должна возвращаться, будет ставить средний или выше среднего тариф. То есть в данном случае, для 70%, которые сейчас покупают невозвратные билеты по минимально низким тарифам, этот доступ закроем. И такому пассажиру, который может запланировать свое время, придется покупать билет по среднему тарифу либо выше среднего. К тому же мы в этом случае поставим наши авиакомпании в неравные условия с иностранными авиакомпаниями. Поскольку их тарифы мы не имеем права регулировать. Соответственно, иностранные компании смогут продавать по низким тарифам, но невозвратные билеты, а наши будут вынуждены продавать их по среднему тарифу либо выше среднего", – резюмировала глава КГА.

2 апреля 2025 года депутат Бауыржан Каниев предложил Министерству транспорта установить правила, в рамках которых будет определяться политика авиакомпаний по невозвратности авиабилетов.