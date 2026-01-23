#Казахстан в сравнении
Общество

Почему жителей Алматинской области внезапно переприкрепили к другим больницам

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 16:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Тысячи жителей Алматинской области переприкрепили к другим медицинским организациям в рамках медстрахования. В акимате региона 23 января 2026 года объяснили причину, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, с 22 января, в связи с отсутствием договора с Фондом обязательного медицинского страхования (ФСМС) на оказание медицинской помощи на 2026 год в рамках ГОБМП (Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи) и системы ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование), приказом управления здравоохранения прикрепленное население автоматически распределено в районные медицинские организации с учетом территориальной принадлежности:

Прикрепленное ранее к ТОО "Интермедикал" (8 831 человек) и ТОО "BRT Clinic" (1 513 человек) население распределили в ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница".


Прикрепленное к ТОО "МЕД ЦЕНТР "МЕДИНА"" (3 828 человек) население распределили в ГКП на ПХВ "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница".

"Важно: автоматическое распределение, осуществляемое по принципу территориальной принадлежности, не ограничивает право пациента на выбор. Каждый гражданин вправе самостоятельно выбрать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи", – отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Министерству финансов после выявленных нарушений в финансировании медорганизаций.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
