Об угрозе пожаров предупредили жителей Конаева и Алматинской области

Фото: unsplash

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сегодня, 19 мая 2025 года, обратился к жителям и гостям региона с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали, что РГП "Казгидромет" объявил в регионе штормовое предупреждение. "20-22 мая на западе, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность, на севере области – чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 20-22 мая сохранится высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДЧС Алматинской области в понедельник. О том, в каких областях Казахстана на 19 мая 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: