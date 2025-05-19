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Общество

Об угрозе пожаров предупредили жителей Конаева и Алматинской области

Об угрозе пожаров предупредили жителей Конаева и Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 12:16 Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сегодня, 19 мая 2025 года, обратился к жителям и гостям региона с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали, что РГП "Казгидромет" объявил в регионе штормовое предупреждение.

"20-22 мая на западе, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность, на севере области – чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 20-22 мая сохранится высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДЧС Алматинской области в понедельник.

О том, в каких областях Казахстана на 19 мая 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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