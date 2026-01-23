Казахстан откроет новые маршруты для внутренних перелетов

Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева 23 января 2026 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе рассказала о планах по открытию новых направлений во внутренних авиарейсах, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что в текущем году планируется закончить строительство трех аэропортов – в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли.

"А кроме того, планируется восстановление аэропорта в Аркалыке. И в связи с тем, что у нас будет завершение строительства, мы планируем рассмотреть далее открытие внутренних рейсов", – сказала Томпиева.

Для этого, по ее словам, в первые несколько лет могут понадобиться субсидии.

"И скорее всего, мы будем обращаться за ними", – добавила глава КГА.

Ранее мы писали, что в Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов.