Общество

Казахстан откроет новые маршруты для внутренних перелетов

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 16:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева 23 января 2026 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе рассказала о планах по открытию новых направлений во внутренних авиарейсах, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что в текущем году планируется закончить строительство трех аэропортов – в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли.

"А кроме того, планируется восстановление аэропорта в Аркалыке. И в связи с тем, что у нас будет завершение строительства, мы планируем рассмотреть далее открытие внутренних рейсов", – сказала Томпиева.

Для этого, по ее словам, в первые несколько лет могут понадобиться субсидии.

"И скорее всего, мы будем обращаться за ними", – добавила глава КГА.

Ранее мы писали, что в Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В авиации Казахстана выявили критическую проблему
16:24, Сегодня
В авиации Казахстана выявили критическую проблему
Салтанат Томпиева назначена главой Комитета гражданской авиации
18:40, 16 февраля 2024
Салтанат Томпиева назначена главой Комитета гражданской авиации
В КГА назвали главные факторы задержек авиарейсов в Казахстане
12:18, 19 августа 2025
В КГА назвали главные факторы задержек авиарейсов в Казахстане
