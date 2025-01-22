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События

Три новых аэропорта начали строить в Казахстане

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 10:28 Фото: unsplash
В Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов. Об этом сегодня рассказали в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент, выступая 2 сентября 2024 года с Посланием народу Казахстана, подчеркнул:

"Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры".

"По поручению главы государства для развития внутреннего туризма и пассажирских авиаперевозок в 2025 году в стране приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли. Реализация данных проектов даст импульс развитию экономики данных регионов, а также поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов. Указанные проекты позволят создать дополнительные рабочие места для местного населения", – заявили в пресс-службе МТ РК сегодня, 22 января.

По данным ведомства, для развития крупных узловых хабов в 2024 году в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта введены в эксплуатацию три новых пассажирских терминала: в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. В связи с этим в этих городах качественно увеличена пропускная способность пассажирских терминалов.

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28 сентября 2024 года стало известно, что в Катон-Карагае и Зайсане определены локации для новых аэропортов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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