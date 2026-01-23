Желание познакомиться с девушками обернулось для казахстанцев ловушкой на миллион
Фото: ДП Акмолинской области
Двое жителей Кокшетау решили заработать с помощью вымогательств, но план потерпел неудачу, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, установлено, что подозреваемые действовали по заранее продуманной схеме: создавали фейковые аккаунты в социальных сетях, используя фотографии девушек, знакомились с молодыми людьми и назначали встречи.
"Однако вместо свиданий потерпевших ожидали вымогатели. Подозреваемые представлялись бывшими сотрудниками правоохранительных органов и, используя угрозы привлечения к ответственности либо физической расправы, требовали денежные средства. В результате противоправных действий от трех потерпевших злоумышленники получили более одного миллиона тенге", – сообщили в ДП.
После поступления оперативной информации сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
"Противоправная деятельность была задокументирована, а оба подозреваемых задержаны с поличным – при получении денег от одного из потерпевших. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные мероприятия. Полиция призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах вымогательства и шантажа", – заключили в полиции.
Ранее сообщалось о задержании двух казахстанцев, подозреваемых в вымогательстве у девушки миллиона тенге за нераспространение интимных фотографий.
