Общество

Желание познакомиться с девушками обернулось для казахстанцев ловушкой на миллион

задержание вымогателей в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 16:58 Фото: ДП Акмолинской области
Двое жителей Кокшетау решили заработать с помощью вымогательств, но план потерпел неудачу, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, установлено, что подозреваемые действовали по заранее продуманной схеме: создавали фейковые аккаунты в социальных сетях, используя фотографии девушек, знакомились с молодыми людьми и назначали встречи.

"Однако вместо свиданий потерпевших ожидали вымогатели. Подозреваемые представлялись бывшими сотрудниками правоохранительных органов и, используя угрозы привлечения к ответственности либо физической расправы, требовали денежные средства. В результате противоправных действий от трех потерпевших злоумышленники получили более одного миллиона тенге", – сообщили в ДП.

После поступления оперативной информации сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"Противоправная деятельность была задокументирована, а оба подозреваемых задержаны с поличным – при получении денег от одного из потерпевших. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные мероприятия. Полиция призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах вымогательства и шантажа", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось о задержании двух казахстанцев, подозреваемых в вымогательстве у девушки миллиона тенге за нераспространение интимных фотографий.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
