Одна упала в обморок, другая ей помогала: история с циничной кражей в Алматы получила продолжение

Полиция Алматы раскрыла резонансное происшествие, когда двух девушек обокрали на улице, пока одной из них было плохо, сообщает Zakon.kz.

20 февраля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали о раскрытии двух эпизодов краж мобильных телефонов, совершенных во время общественных инцидентов. Оба случая получили распространение в социальных сетях.

В первом случае девушке стало плохо на улице. Пока подруга оказывала ей помощь, неизвестные воспользовались ситуацией и украли их мобильные телефоны.

Во втором случае кража произошла около одного из развлекательных заведений во время уличной драки.

"В момент суматохи злоумышленники завладели смартфоном одного из участников. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции подозреваемые установлены и задержаны", – сообщили в ДП.

Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров отметил, что в обоих случаях злоумышленники воспользовались тем, что внимание окружающих было сосредоточено на чрезвычайной ситуации.

"Такие преступления носят циничный характер. Подозреваемые установлены и задержаны. Проверяется их возможная причастность к другим эпизодам имущественных преступлений", – резюмировал он.

Случай с двумя девушками произошел 7 февраля. Одна упала в обморок и пока подруга пыталась оказать ей первую помощь, к ним подошли трое мужчин под предлогом помощи. Пока двое делали вид, что помогают привести ее в чувство, они обчистили карманы. Были украдены два телефона: iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro.