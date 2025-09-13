#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
События

В Алматы снесут старейший роддом города

роддом Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 17:40 Фото: Минздрав РК
Старый корпус роддома №1 города Алматы по улице Богенбай батыра будет снесен, на его месте появится современный медицинский комплекс площадью более 10 тыс. кв. м, сообщает Zakon.kz.

Здание роддома, построенное в 1938 году, снесут и на его месте возведут современный комплекс площадью более 10 тыс. кв. м. Проект представили министру здравоохранения РК Акмарал Альназаровой и руководителю городского управления здравоохранения Марату Пашимову.

Новый трехэтажный роддом с цокольным и техническим этажами будет рассчитан на 155 коек. В нем появятся просторные палаты, экстренная операционная в приемном отделении и четыре операционные вместо нынешних двух.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию количество обращений за медпомощью вырастет с 9 до 11 тысяч в год, а число родов – с 5 до 7 тысяч.

На период строительства подразделения роддома временно переведут в блок "А" на проспекте Сейфуллина.

Опасные заболевания, где и как записаться, сколько стоит: что важно знать о скринингах в Казахстане. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Астане перекроют участок улицы Айтеке би из-за ремонта
События
17:17, Сегодня
В Астане перекроют участок улицы Айтеке би из-за ремонта
В Астане и регионах объявили штормовое предупреждение на 14 сентября
События
16:53, Сегодня
В Астане и регионах объявили штормовое предупреждение на 14 сентября
Масштабная уборка в Астане: как прошел первый день экомесячника
События
16:38, Сегодня
Масштабная уборка в Астане: как прошел первый день экомесячника
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: