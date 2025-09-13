В Алматы снесут старейший роддом города

Старый корпус роддома №1 города Алматы по улице Богенбай батыра будет снесен, на его месте появится современный медицинский комплекс площадью более 10 тыс. кв. м, сообщает Zakon.kz.

Здание роддома, построенное в 1938 году, снесут и на его месте возведут современный комплекс площадью более 10 тыс. кв. м. Проект представили министру здравоохранения РК Акмарал Альназаровой и руководителю городского управления здравоохранения Марату Пашимову.

Новый трехэтажный роддом с цокольным и техническим этажами будет рассчитан на 155 коек. В нем появятся просторные палаты, экстренная операционная в приемном отделении и четыре операционные вместо нынешних двух.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию количество обращений за медпомощью вырастет с 9 до 11 тысяч в год, а число родов – с 5 до 7 тысяч.

На период строительства подразделения роддома временно переведут в блок "А" на проспекте Сейфуллина.

Опасные заболевания, где и как записаться, сколько стоит: что важно знать о скринингах в Казахстане.

