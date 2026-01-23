Избиение пожилого отца до смерти на юге РК: прокуратура требует ужесточить наказание сыну

Прокуратура Шардаринского района внесла апелляционный протест на приговор Жетысайского районного суда Туркестанской области от 16 января 2026 года, которым мужчина, на протяжении длительного времени избивавший своего отца, был приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Надзорный орган ходатайствует об ужесточении назначенного наказания, сообщили 23 января в прокуратуре региона.

Согласно материалам дела, осужденный систематически применял физическое насилие в отношении своего 70-летнего отца, страдавшего тяжелым заболеванием и испытывавшего трудности с передвижением. В результате побоев потерпевшему были причинены физические и психические страдания, а также вред здоровью средней тяжести. Как отмечали в суде, причиненные телесные повреждения не находились в прямой причинной связи со смертью пенсионера.



Ранее государственный обвинитель просил назначить подсудимому более строгое наказание – шесть лет и два месяца лишения свободы. Однако суд, учитывая признание вины и раскаяние обвиняемого, назначил ему пять лет заключения. Приговор не вступил в законную силу.

Дело вызвало широкий общественный резонанс после распространения в социальных сетях видеозаписей, на которых мужчина жестоко избивает отца-инвалида. Записи были сделаны соседями и опубликованы уже после смерти пожилого мужчины.