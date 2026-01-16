Жестоко избивал отца-инвалида: вынесен приговор оскандалившемуся казахстанцу

В Жетысайском районном суде Туркестанской области 16 января 2026 года огласили приговор 41-летнему Алмасу Садакбаеву из села Коссейит, жестоко избивавшему пожилого отца, который впоследствии умер, сообщает Zakon.kz.

Подсудимого обвиняли в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и истязании.

В пресс-службе Туркестанского областного суда 16 января 2026 года сообщили, что подсудимый систематически избивал своего 70-летнего отца, который болел с 2020 года и испытывал трудности с передвижением.

"В результате побоев потерпевшему были причинены физические и психические страдания, а также вред здоровью средней тяжести. Вина подсудимого полностью доказана его показаниями, показаниями свидетелей, аудио-видеоматериалами, а также заключениями судебно-медицинских экспертиз (повреждения квалифицированы как вред здоровью средней тяжести и не находятся в прямой причинной связи со смертью)", – указали в суде.

Прокурор просил назначить подсудимому 6 лет 2 месяца лишения свободы. Представитель потерпевшего ходатайствовал о назначении мягкого наказания. Подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и просил о назначении мягкого наказания.

Приговором суда подсудимому назначено окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Скандальные видео, на которых мужчина избивал до крови своего отца-инвалида, осенью прошлого года распространились в социальных сетях и вызвали широкий общественный резонанс. Как выяснилось, мужчина систематически подвергал отца насилию. По данным следствия, он разозлился из-за того, что тот не мог самостоятельно ходить в туалет, и применил к нему силу. Жестокие действия тайно сняли соседи и позже опубликовали в интернете, уже после смерти пенсионера.