1,5 кг волос в животе: хирурги в Алматы спасли девочку с гигантским трихобезоаром

В Алматы врачи Центра детской неотложной медицинской помощи спасли жизнь подростку с тяжелым гнойно-воспалительным процессом в брюшной полости, сообщает Zakon.kz.

Причиной стала редкая патология – гигантский трихобезоар, обнаруженный во время экстренной операции. В Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) 23 июня 2025 года рассказали, что в результате операции из желудка и кишечника девочки удалили порядка 1,5 кг волос.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) поступил 14-летний ребенок с жалобами на острые боли в животе, вздутие, слабость и признаки выраженной интоксикации. Боли начались за несколько дней до госпитализации, однако обращения за медицинской помощью не было. Состояние пациента на момент поступления оценивалось как тяжелое. Обследование выявило наличие свободной жидкости в брюшной полости, признаки перитонита и перфорации. Бригада врачей экстренно подготовила пациента к оперативному вмешательству", – сообщили в УОЗ.

Во время операции хирурги выявили и удалили трихобезоар – плотное образование из волос и слизи, занимающее значительную часть желудка и переходящее в тонкий кишечник. Именно он стал причиной прободной язвы и развившегося перитонита.

"Мы имеем дело с редкой патологией, особенно у детей. Трихобезоары формируются при длительном проглатывании волос – как правило, на фоне психоэмоциональных расстройств. В данном случае размер образования был критическим, и вмешательство потребовалось немедленно", – прокомментировал оперирующий хирург ЦДНМП Аскар Ризванов.

Операция проходила в два этапа: диагностическая лапароскопия и открытая операция для удаления инородного тела.

Хирургическую бригаду составили: ассистент – врач-резидент Әлеумет Алмат Мұратжанович, анестезиолог – Бидайбай Таңжарық Мұратұлы, операционная сестра – Нурметова Михрибан Мамутхановна. Удаленный трихобезоар поразил медиков размерами и плотностью, он весил почти 1,5 кг.

На сегодня пациентка восстановилась после операции и выписана из стационара. Состояние стабильное, девочка продолжает наблюдение и психологическое сопровождение в поликлинике по месту жительства.

Врачи обращают внимание родителей: признаки нарушений пищевого поведения и психоэмоционального состояния у детей нужно выявлять в раннем периоде. Не стоит пренебрегать своевременным обращением за медицинской помощью.

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