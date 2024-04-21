Почти 1400 человек эвакуировали из дачного массива Уральска

Фото: МЧС РК

Спасатели 21 апреля эвакуировали из дачного массива Уральска 1376 человек, ранее они отказались покидать свои дома, сообщает Zakon.kz.

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