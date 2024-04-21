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Почти 1400 человек эвакуировали из дачного массива Уральска

Почти 1400 человек эвакуировали из дачного массива Уральска , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 20:40 Фото: МЧС РК
Спасатели 21 апреля эвакуировали из дачного массива Уральска 1376 человек, ранее они отказались покидать свои дома, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

"Силами МЧС на подтопленных дачных участках заблаговременно эвакуированы 1376 человек и доставлены в пункты временного размещения", – говорится в сообщении.
, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 20:40

Отмечается, что всего в пунктах временного размещения находятся 1497 человек. Остальные граждане размещены у родственников.

Ранее МЧС опубликовало видео, на котором спасатели эвакуируют ранее отказавшихся покидать свое жилище людей. 

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