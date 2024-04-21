Почти 1400 человек эвакуировали из дачного массива Уральска
Фото: МЧС РК
Спасатели 21 апреля эвакуировали из дачного массива Уральска 1376 человек, ранее они отказались покидать свои дома, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
"Силами МЧС на подтопленных дачных участках заблаговременно эвакуированы 1376 человек и доставлены в пункты временного размещения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в пунктах временного размещения находятся 1497 человек. Остальные граждане размещены у родственников.
Ранее МЧС опубликовало видео, на котором спасатели эвакуируют ранее отказавшихся покидать свое жилище людей.
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