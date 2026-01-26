#Казахстан в сравнении
Общество

Заподозрил нежелание платить: суд не помог казахстанцу с большим долгом по кредитам

банкрот, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 12:17 Фото: pixabay
Казахстанец задолжал банкам по кредитам крупную сумму и хотел через суд облегчить условия выплаты долга. Но суд отказал ему в применении процедуры восстановления платежеспособности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Карагандинского областного суда 26 января 2026 года рассказали, что заявитель задолжал банкам более 7 млн тенге.

"При этом М. трудоустроен, получает стабильную заработную плату и имеет автомобиль. Заявитель указывал, что обладает возможностью для восстановления платежеспособности и исполнения обязательств перед кредиторами, поэтому просил удовлетворить заявление. Суд установил, что заявитель обладает достаточными условиями для урегулирования задолженности, при этом в браке не состоит и иждивенцев не имеет. Кроме того, банки-кредиторы выразили готовность рассмотреть изменение графика платежей при предоставлении подтверждающих документов об ухудшении финансового положения, однако М. таких документов суду не представил и мер по урегулированию долга не предпринял", – отметили в суде.

Там пояснили, что представленные сведения не подтвердили наличие устойчивой неплатежеспособности. Суд отметил, что заявитель не предоставил достоверных данных о своем финансовом состоянии, что не позволяет объективно применять в отношении него процедуру восстановления платежеспособности.

"Руководствуясь статьей 8 Гражданского кодекса, предусматривающей обязанность действовать добросовестно и разумно при осуществлении гражданских прав, суд пришел к выводу, что действия М. свидетельствуют о нежелании исполнять обязательства при наличии такой возможности. По итогам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении заявления", – сообщили в суде.

Не согласившись с таким решением, заявитель подал апелляционную жалобу. Но судебная коллегия, изучив материалы и доводы сторон, пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.

Решение оставлено без изменения.

В Комитете государственных доходов ранее заявили, что в Казахстане в последнее время участились случаи преднамеренного банкротства, и напомнили, что за это предусмотрена ответственность.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Задолжавший миллионы по кредитам казахстанец решил судиться с банками и проиграл
12:12, 26 ноября 2025
12:12, 26 ноября 2025
Задолжавший миллионы по кредитам казахстанец решил судиться с банками и проиграл
Платеж 500 тыс. при зарплате 170 тыс. тенге: учитель с долгами по кредитам на 14 млн победила банки
17:53, 17 октября 2025
17:53, 17 октября 2025
Платеж 500 тыс. при зарплате 170 тыс. тенге: учитель с долгами по кредитам на 14 млн победила банки
Казахстанка избавилась от долга по кредитам на 9 млн тенге перед банками через суд
17:08, 03 декабря 2025
17:08, 03 декабря 2025
Казахстанка избавилась от долга по кредитам на 9 млн тенге перед банками через суд
