Заподозрил нежелание платить: суд не помог казахстанцу с большим долгом по кредитам

Казахстанец задолжал банкам по кредитам крупную сумму и хотел через суд облегчить условия выплаты долга. Но суд отказал ему в применении процедуры восстановления платежеспособности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Карагандинского областного суда 26 января 2026 года рассказали, что заявитель задолжал банкам более 7 млн тенге.

"При этом М. трудоустроен, получает стабильную заработную плату и имеет автомобиль. Заявитель указывал, что обладает возможностью для восстановления платежеспособности и исполнения обязательств перед кредиторами, поэтому просил удовлетворить заявление. Суд установил, что заявитель обладает достаточными условиями для урегулирования задолженности, при этом в браке не состоит и иждивенцев не имеет. Кроме того, банки-кредиторы выразили готовность рассмотреть изменение графика платежей при предоставлении подтверждающих документов об ухудшении финансового положения, однако М. таких документов суду не представил и мер по урегулированию долга не предпринял", – отметили в суде.

Там пояснили, что представленные сведения не подтвердили наличие устойчивой неплатежеспособности. Суд отметил, что заявитель не предоставил достоверных данных о своем финансовом состоянии, что не позволяет объективно применять в отношении него процедуру восстановления платежеспособности.

"Руководствуясь статьей 8 Гражданского кодекса, предусматривающей обязанность действовать добросовестно и разумно при осуществлении гражданских прав, суд пришел к выводу, что действия М. свидетельствуют о нежелании исполнять обязательства при наличии такой возможности. По итогам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении заявления", – сообщили в суде.

Не согласившись с таким решением, заявитель подал апелляционную жалобу. Но судебная коллегия, изучив материалы и доводы сторон, пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.

Решение оставлено без изменения.

В Комитете государственных доходов ранее заявили, что в Казахстане в последнее время участились случаи преднамеренного банкротства, и напомнили, что за это предусмотрена ответственность.