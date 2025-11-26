Задолжавший миллионы по кредитам казахстанец решил судиться с банками и проиграл

Казахстанец хотел через суд договориться с банками облегчить условия выплаты долга по кредитам. Но в суде нашли подвох и отказали ему, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 26 ноября 2025 года в пресс-службе Карагандинского областного суда, мужчина имеет долг перед банками на сумму свыше 7 млн тенге. При этом он работает, получает стабильную зарплату и имеет автомобиль.

"Заявитель указывал, что обладает возможностью для восстановления платежеспособности и исполнения обязательств перед кредиторами, поэтому просил удовлетворить заявление. Суд установил, что заявитель обладает достаточными условиями для урегулирования задолженности, при этом в браке не состоит и иждивенцев не имеет. Кроме того, банки-кредиторы выразили готовность рассмотреть изменение графика платежей при предоставлении подтверждающих документов об ухудшении финансового положения, однако М. таких документов суду не представил и мер по урегулированию долга не предпринял", – сказано в сообщении.

В суде отметили, что в соответствии с п. 1 ст. 6 Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" основанием для применения процедуры восстановления платежеспособности является превышение стоимости имущества гражданина над размером его обязательств и (или) наличие стабильного дохода.

Однако представленные мужчиной данные не подтвердили наличия у него устойчивой неплатежеспособности.

"Суд отметил, что заявитель не предоставил достоверных данных о своем финансовом состоянии, что не позволяет объективно применять в отношении него процедуру восстановления платежеспособности. Руководствуясь статьей 8 Гражданского кодекса, предусматривающей обязанность действовать добросовестно и разумно при осуществлении гражданских прав, суд пришел к выводу, что действия М. свидетельствуют о нежелании исполнять обязательства при наличии такой возможности. По итогам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении заявления", – сообщили в суде.

Не согласившись с решением, казахстанец подал апелляционную жалобу. Но судебная коллегия, изучив материалы и доводы сторон, пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.

Решение оставлено без изменения.

Аналогичное заявление учительницы из Жамбылской области суд удовлетворил, так как ее ежемесячные выплаты по кредитам составляли более 500 тысяч тенге, тогда как зарплата равна 170 тысяч тенге.