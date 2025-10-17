Платеж 500 тыс. при зарплате 170 тыс. тенге: учитель с долгами по кредитам на 14 млн победила банки

Учитель в Жамбылской области задолжала банкам настолько много, что пришлось идти в суд для применения процедуры восстановления платежеспособности, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Меркенском районном суде. Как рассказали 17 октября в пресс-службе Жамбылского областного суда, учитель физики задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 14 млн тенге.

"В течение 16 лет заявитель жила на съемных квартирах, не имея собственного жилья. Воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Ежемесячные выплаты по кредитам составляют более 500 тысяч тенге, а сумма среднемесячного расхода составляет 170 тысяч тенге. Обращаясь в суд, гражданка Т. просила удовлетворить иск и дать возможность составить план восстановления платежеспособности с уменьшением суммы ежемесячных платежей", – сообщили в суде.

Четыре из пяти банков просили суд отказать в удовлетворении иска.

Изучив материалы дела, суд установил полное подтверждение доводов учителя, что говорит об отсутствии в ее действиях признаков недобросовестности.

"С учетом изложенного заявление удовлетворено: суд применил процедуру восстановления платежеспособности, дав время для предоставления плана восстановления платежеспособности", – сообщили в суде.

Решение суда вступило в законную силу.

Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимущество процедуры в том, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

В аналогичной ситуации была многодетная жительница Тараза. Она задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге и добилась через суд процедуры восстановления платежеспособности.