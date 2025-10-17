#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Общество

Платеж 500 тыс. при зарплате 170 тыс. тенге: учитель с долгами по кредитам на 14 млн победила банки

Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:53 Фото: pixabay
Учитель в Жамбылской области задолжала банкам настолько много, что пришлось идти в суд для применения процедуры восстановления платежеспособности, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Меркенском районном суде. Как рассказали 17 октября в пресс-службе Жамбылского областного суда, учитель физики задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 14 млн тенге.

"В течение 16 лет заявитель жила на съемных квартирах, не имея собственного жилья. Воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Ежемесячные выплаты по кредитам составляют более 500 тысяч тенге, а сумма среднемесячного расхода составляет 170 тысяч тенге. Обращаясь в суд, гражданка Т. просила удовлетворить иск и дать возможность составить план восстановления платежеспособности с уменьшением суммы ежемесячных платежей", – сообщили в суде.

Четыре из пяти банков просили суд отказать в удовлетворении иска.

Изучив материалы дела, суд установил полное подтверждение доводов учителя, что говорит об отсутствии в ее действиях признаков недобросовестности.

"С учетом изложенного заявление удовлетворено: суд применил процедуру восстановления платежеспособности, дав время для предоставления плана восстановления платежеспособности", – сообщили в суде.

Решение суда вступило в законную силу.

Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимущество процедуры в том, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

В аналогичной ситуации была многодетная жительница Тараза. Она задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге и добилась через суд процедуры восстановления платежеспособности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Конституционный суд: Решения судов не являются основанием для проверки конституционности норм
12:16, 26 февраля 2025
Конституционный суд: Решения судов не являются основанием для проверки конституционности норм
Сельских учителей в ЗКО принуждали вернуть долг по зарплате
23:16, 09 ноября 2023
Сельских учителей в ЗКО принуждали вернуть долг по зарплате
Казахстанцы с 9 млрд долга признаны банкротами
10:54, 31 октября 2023
Казахстанцы с 9 млрд долга признаны банкротами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: