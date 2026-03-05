#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Общество

Казахстанец с долгом по кредитам 13 млн тенге судился с банками и победил

обанкротившийся мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 11:24 Фото: pexels
Суд помог многодетному казахстанцу, погрязшему в долгах перед банками из-за лечения больного ребенка, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Жамбылского областного суда 5 марта 2026 года рассказали, что житель Шуского района оказался в сложной финансовой ситуации из-за необходимости оплачивать лечение маленького сына, страдающего спастическим церебральным параличом и другими тяжелыми заболеваниями. Для покрытия медицинских расходов мужчина оформил потребительские кредиты в четырех банках. Сумма задолженности превысила 13 млн тенге.

"Заявитель состоит в браке и воспитывает четверых несовершеннолетних детей, один из них ограничен в возможностях по состоянию здоровья (ІІІ группа инвалидности) и нуждается в постоянном дорогостоящем лечении и реабилитации. На протяжении нескольких лет семья выезжала за пределы страны для прохождения специализированного лечения. При официальной заработной плате в 278 тыс. тенге мужчина ежемесячно оплачивает лечение и реабилитационные процедуры на сумму около 280 тыс. тенге, а также кредитные обязательства, превышающие 460 тыс. тенге. Семья проживает в арендованной квартире, собственного жилья не имеет, супруга не работает, поскольку осуществляет постоянный уход за больным ребенком", – рассказали в суде.

Понимая невозможность единовременно погасить задолженность, мужчина обратился в суд с иском о применении процедуры восстановления платежеспособности.

Шуский районный суд установил обоснованность доводов заявителя и отсутствие признаков недобросовестности в его действиях.

"Суд отметил, что мужчина не уклоняется от исполнения обязательств, официально трудоустроен, имеет постоянный доход и намерен погасить задолженность. Суд удовлетворил иск и применил процедуру восстановления платежеспособности. Финансовому управляющему поручено разработать и представить на утверждение план восстановления платежеспособности", – отметили в суде.

Решение вступило в законную силу.

Жителю Карагандинской области в похожей ситуации суд не стал помогать, заподозрив его в нежелании исполнять обязательства при наличии такой возможности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Задолжавший миллионы по кредитам казахстанец решил судиться с банками и проиграл
12:12, 26 ноября 2025
Задолжавший миллионы по кредитам казахстанец решил судиться с банками и проиграл
Многодетная мать с долгами по кредитам в 6 млн тенге победила банки
10:46, 24 июля 2025
Многодетная мать с долгами по кредитам в 6 млн тенге победила банки
Казахстанец не справился с кредитом в 25 млн тенге: как его спас суд
11:20, 29 декабря 2025
Казахстанец не справился с кредитом в 25 млн тенге: как его спас суд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор в Белом доме: Дана Уайт заинтриговал фанатов перед анонсом карда
11:49, Сегодня
Конор Макгрегор в Белом доме: Дана Уайт заинтриговал фанатов перед анонсом карда
Нуралы Алип и команда узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России
11:29, Сегодня
Нуралы Алип и команда узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России
Российские теннисисты добрались из Дубая до Индиан-Уэллса
11:14, Сегодня
Российские теннисисты добрались из Дубая до Индиан-Уэллса
Исторические матчи могут решить судьбу "Барыса" в КХЛ
11:01, Сегодня
Исторические матчи могут решить судьбу "Барыса" в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: