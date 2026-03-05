Казахстанец с долгом по кредитам 13 млн тенге судился с банками и победил

Суд помог многодетному казахстанцу, погрязшему в долгах перед банками из-за лечения больного ребенка, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Жамбылского областного суда 5 марта 2026 года рассказали, что житель Шуского района оказался в сложной финансовой ситуации из-за необходимости оплачивать лечение маленького сына, страдающего спастическим церебральным параличом и другими тяжелыми заболеваниями. Для покрытия медицинских расходов мужчина оформил потребительские кредиты в четырех банках. Сумма задолженности превысила 13 млн тенге.

"Заявитель состоит в браке и воспитывает четверых несовершеннолетних детей, один из них ограничен в возможностях по состоянию здоровья (ІІІ группа инвалидности) и нуждается в постоянном дорогостоящем лечении и реабилитации. На протяжении нескольких лет семья выезжала за пределы страны для прохождения специализированного лечения. При официальной заработной плате в 278 тыс. тенге мужчина ежемесячно оплачивает лечение и реабилитационные процедуры на сумму около 280 тыс. тенге, а также кредитные обязательства, превышающие 460 тыс. тенге. Семья проживает в арендованной квартире, собственного жилья не имеет, супруга не работает, поскольку осуществляет постоянный уход за больным ребенком", – рассказали в суде.

Понимая невозможность единовременно погасить задолженность, мужчина обратился в суд с иском о применении процедуры восстановления платежеспособности.

Шуский районный суд установил обоснованность доводов заявителя и отсутствие признаков недобросовестности в его действиях.

"Суд отметил, что мужчина не уклоняется от исполнения обязательств, официально трудоустроен, имеет постоянный доход и намерен погасить задолженность. Суд удовлетворил иск и применил процедуру восстановления платежеспособности. Финансовому управляющему поручено разработать и представить на утверждение план восстановления платежеспособности", – отметили в суде.

Решение вступило в законную силу.

Жителю Карагандинской области в похожей ситуации суд не стал помогать, заподозрив его в нежелании исполнять обязательства при наличии такой возможности.