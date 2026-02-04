#Казахстан в сравнении
Общество

Часть казахстанцев временно останется без ТВ и радио

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:20 Фото: unsplash
Национальный оператор телерадиовещания Казахстана АО "Казтелерадио" 4 февраля 2026 года предупредил жителей страны о профилактических работах. Так, 5 февраля возможны перебои в работе телевидения и связи по всей республике, сообщает Zakon.kz.

В официальном уведомлении сказано, что на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных пройдут плановые профилактические работы.

"Они будут идти 5 февраля 2026 года в период с 03:00 до 17:00 в соответствии с утвержденным графиком".Пресс-служба АО "Казтелерадио"

Также говорится, что на время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения "OTAU TV", эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии.

Изначально работы должны были пройти 26 января. Но через два дня план отключения ТВ и радио отменили.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:


