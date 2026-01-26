Казахстанца посадили в тюрьму строгого режима и пожизненно лишили прав: что он натворил

В городе Рудном вынесли приговор мужчине, который нетрезвым сел за руль чужого авто, не имея прав вождения, совершил несколько аварий и устроил погоню с полицией, сообщает Zakon.kz.

В Костанайском областном суде 26 января 2026 года рассказали, что 5 октября 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон припаркованного на стоянке автомобиля ВАЗ, вырвал провода замка зажигания и запустил двигатель.

"В тот же день, будучи лишенным права управления транспортными средствами и находясь в нетрезвом состоянии, он не справился с управлением, столкнулся с тремя припаркованными автомобилями и фонарным столбом", – сообщили в суде.

Далее, около 04:00 часов, подсудимый поехал в Костанай.

"Не подчиняясь требованиям полиции об остановке, нарушая ПДД, превысив скорость и игнорируя сигналы светофоров, столкнулся с отбойником на перекрестке улиц Абая и Лермонтова", – продолжили в суде.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся.

"При назначении наказания суд учел личность Ч., который ранее привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за тяжкое преступление, в его действиях имеется рецидив, а также наличие смягчающего обстоятельства – полное признание вины и мнение потерпевших, не просивших о строгом наказании", – рассказали в облсуде.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

