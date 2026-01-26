#Казахстан в сравнении
События

Казахстанца посадили в тюрьму строгого режима и пожизненно лишили прав: что он натворил

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 10:13 Фото: Zakon.kz
В городе Рудном вынесли приговор мужчине, который нетрезвым сел за руль чужого авто, не имея прав вождения, совершил несколько аварий и устроил погоню с полицией, сообщает Zakon.kz.

В Костанайском областном суде 26 января 2026 года рассказали, что 5 октября 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон припаркованного на стоянке автомобиля ВАЗ, вырвал провода замка зажигания и запустил двигатель.

"В тот же день, будучи лишенным права управления транспортными средствами и находясь в нетрезвом состоянии, он не справился с управлением, столкнулся с тремя припаркованными автомобилями и фонарным столбом", – сообщили в суде.

Далее, около 04:00 часов, подсудимый поехал в Костанай.

"Не подчиняясь требованиям полиции об остановке, нарушая ПДД, превысив скорость и игнорируя сигналы светофоров, столкнулся с отбойником на перекрестке улиц Абая и Лермонтова", – продолжили в суде.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся.

"При назначении наказания суд учел личность Ч., который ранее привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за тяжкое преступление, в его действиях имеется рецидив, а также наличие смягчающего обстоятельства – полное признание вины и мнение потерпевших, не просивших о строгом наказании", – рассказали в облсуде.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

В декабре 2025 года нетрезвую жительницу Уральска задержали за угон авто и совершение ДТП.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
