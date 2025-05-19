Минфин: Более 640 млрд тенге НДС не получил республиканский бюджет

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 19 мая 2025 года в Мажилисе во время обсуждения отчета "Об исполнении республиканского бюджета за 2024 год" назвал основные причины неисполнения плана по НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, поступления бюджета исполнены на 97,5% и составили 19 трлн 945 млрд тенге. Расходы произведены на 23 трлн 594 млрд тенге, или 97,8%. Дефицит бюджета составил 3 трлн 649 млрд тенге, или 2,7% к ВВП.



"Годовой план по доходам республиканского бюджета на 2024 год исполнен на 97,2%, или при плане 20,2 трлн тенге в бюджет поступило 19,6 трлн тенге. В том числе собственные доходы республиканского бюджета составили 13,5 трлн тенге, или исполнение плана составило 95,7%. Неисполнение плана по доходам наблюдается на 609 млрд тенге, по налоговым поступлениям на 367 млрд тенге, неналоговым поступлениям на 242 млрд тенге. В разрезе налогов наибольшее неисполнение плана сложилось по НДС на 642 млрд тенге", – озвучил Даурен Темирбеков.

Он также подчеркнул, что при этом наблюдается перевыполнение плана по экспортным таможенным пошлинам (ЭТП) на сырую нефть на 230 млрд тенге.



"Основными причинами неисполнения плана по НДС является уменьшение объемов импорта из третьих стран на 4,4%, или на 1,9 млрд долларов. Второе: рост предоставляемых льгот по таможенным платежам и налогам на 112,6 млрд тенге. Третье: рост сумм НДС, уплаченных методом зачета на 64 млрд тенге. Четвертое: увеличение возврата НДС из бюджета в 3 раза больше, чем в 2023 году, в том числе в полном объеме вернули долги по 2023 году на сумму 594 млрд тенге. Это обеспечило бизнес оборотными средствами", – сказал вице-министр финансов.

С его слов, в целом в сравнении с 2023 годом доходы уменьшились на 1 трлн тенге, темп роста составил 93%, в том числе налоговые поступления уменьшились на 605 млрд тенге, или темп составил 95,3%.



"На снижение поступлений по доходам повлияли следующие факторы: сохранение тенденции снижения цен на основные экспортные металлы, крупные разовые платежи, зачисленные в 2023 году на сумму 590 млрд тенге, и уменьшение доходов ряда крупных предприятий по причинам сокращения объема добычи, производства, поставок и увеличения логистических издержек в связи с геополитической ситуацией привело к снижению поступлений по 188 крупным предприятиям на 1,4 трлн тенге, или на 30%", – дополнил Даурен Темирбеков.

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