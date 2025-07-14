Госорганы будут видеть историю всех онлайн-ставок казахстанцев: чем это хорошо

Председатель Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК (МТС РК) Адилет Турганбаев в подкасте Службы центральных коммуникаций при президенте РК рассказал о Единой системе учета ставок, сообщает Zakon.kz.

По его словам, когда в 2024 году принимались поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса, было предусмотрено внедрение Единой системы учета ставок (ЕСУ). Это платформа, которая будет фиксировать все транзакции между букмекерами и их клиентами, а также всю историю ставок.

"Ее главная обязанность – идентифицировать клиентов и давать человеку возможность сделать ставки только в том случае, если он по закону имеет на это право. Это ключевая задача. Мы изучили международный опыт. Учитывая, что сейчас с развитием технологий развивают именно онлайн-ставки, онлайн-игры, в том числе букмекерский бизнес, развитый мир пошел путем передачи государству регулирования этой сферы. Вводятся онлайн-инструменты контроля, когда государство в онлайн-режиме видит все операции. В Италии, Испании, Франции, Германии, в некоторых штатах США на это идут", – отметил спикер.

По словам представителя МТС, по официальным данным, оборот легального игорного рынка в стране составляет 1,3 трлн тенге, в нем зарегистрировано порядка 2,5 млн клиентов, из которых постоянно играют около 450 тысяч казахстанцев. По данным прошлогоднего исследования, 500 тысяч человек играют в нелегальных букмекерских конторах, которые не платят никаких налогов. Деньги уходят за рубеж, в офшоры.

Задача онлайн-системы, помимо регулирования и контроля легального сектора, выявлять и блокировать нелегальные сайты с помощью искусственного интеллекта, защищать граждан и экономику страны от утечки средств.

Турганбаев заверил, что ЕСУ – государственная информационная система, которая проходит все необходимые проверки. Она включает в себя три компонента: первый – контроль доступа к азартным играм и блокировка категорий граждан, уязвимых от азартных игр; второй будет бороться с нелегальным рынком, блокируя до 1000 нелегальных интернет-ресурсов в день; третий компонент будет обрабатывать ставки для защиты интересов игроков.

Председатель комитета также рассказал, что ежедневно в МТС поступает очень много жалоб на сервисы букмекеров. Клиенты жалуются, что не могут вывести выигрыш или сталкиваются с блокировкой аккаунта при его пополнении. При этом МТС не может повлиять на ситуацию, поскольку без ЕСУ госорган может полагаться только на официальные ответы букмекеров.

"Естественно, они никогда, даже если где-то не правы, не признают свою ошибку. Чтобы принимать справедливое решение, система (ЕСУ – Прим.) нам поможет. Мы будем видеть историю всех ставок. Если человек действительно поставил и выиграл и по какой-то непонятной причине, необоснованной, не прописанной в правилах и в законе, ему не выплачивают [выигрыш], тогда мы будем уже обязывать букмекеров выполнять свои условия договора. То есть мы здесь защищаем потребительские права клиента как гражданина", – отметил Турганбаев.

Он уточнил, что, когда человек играет на нелегальном сайте, ему вообще никто не может дать никаких гарантий, и министерство не может защитить его права. При введении ЕСУ госорганы смогут защитить игрока и иметь доказательную базу для оценки и контроля за операциями букмекеров, потому что будут иметь доступ к истории ставок и противодействовать действиям на "сером" рынке, блокируя незаконные сайты и ресурсы. Тогда люди просто не будут иметь доступ к ним, будут играть на легальных сайтах, где их права защищены законом и регулятором в лице ЕСУ.

Кроме того, система ЕСУ будет выявлять игроманов, нуждающихся в помощи

"ЕСУ ограничит доступ к азартным играм лицам, у которых есть долги и судебные решения по ним, а также госслужащим, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных органов", – сообщил Адилет Турганбаев.

Система будет проводить автоматическую проверку игроков по всем запретным спискам. Одновременно будет введена двухэтапная идентификация игроков, включая биометрию, для исключения доступа ограниченных и самоограниченных игроков к азартным играм.

При этом ЕСУ будет анализировать частоту и характер ставок, выявляя признаки зависимости. Это позволит понять реальную картину, увидеть людей, которые уже перешли черту и нуждаются в помощи.

"Если человек делает ставку и проигрывает, снова делает ставку и снова проигрывает, и так постоянно, система может временно ограничить доступ, чтобы не допустить развития зависимости. Но если он выигрывает, система не будет блокировать его действия. Алгоритмы будут учитывать частоту и характер ставок", – рассказал заместитель руководителя Управления превенции Агентства по финансовому мониторингу РК Даурен Муликов.

Благодаря ЕСУ игроки смогут выставлять сами себе ежемесячные лимиты количества и сумм ставок, поэтому сделанные сверх лимита ставки не будут приниматься.

Даурен Муликов также рассказал, что ежегодно около 200 человек совершают самоубийства, связанные с игорной зависимостью. При этом в системе здравоохранения на учете состоят всего несколько человек. С внедрением ЕСУ пользователи начнут получать уведомления с рекомендацией обратиться за помощью.

"Система будет направлять человеку сообщение: "У вас проблема, вам нужна психологическая помощь". Мы дадим контакты государственных и частных центров. Это профилактика, чтобы не доводить до крайних случаев", – уточнил Адилет Турганбаев.

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