Экономика и бизнес

1 млн индивидуальных предпринимателей не показывают свои обороты – Минфин

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 12:27 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов 24 сентября 2025 года на семинаре по Налоговому кодексу озвучил данные по налогам, которые не уплачивает малый бизнес, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет в том числе и о так называемых магазинах у дома.

"Из 2 млн индивидуальных предпринимателей 44% не указывают в декларациях никаких оборотов либо не сдают декларации. То есть почти 1 млн ИП не показывают обороты. Из всех субъектов бизнеса всего налоги платят – больше 1 млн тенге в год – 20% предпринимателей. 80% налоги не оплачивают", – сказал Биржанов.

Ситуацию подтверждают и чеки с контрольно-кассовых машин (ККМ).

"По контрольно-кассовой машине, которую применяет так называемый малый бизнес. Более 400 тысяч ККМ не отбивают чеки. 260 тысяч ККМ отбивают один чек в день. Вот в чем проблема – у нас страдает налоговая дисциплина. Но когда мы через потребителей реализуем проекты, например, налоговый кешбэк, – в 10 регионах мы это реализовали, и в них потребитель требовал чек, там в 1,5 раза увеличилась выдача чеков. Малые предприятия в отчетах юридически показывают 0. В этих 2 млн ИП, о которых я говорил, отсутствуют работники", – добавил спикер.

Прочитать, кого освободят от уплаты НДС, согласно новому Налоговому кодексу, можно в материале.

Азамат Сыздыкбаев
