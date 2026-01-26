На опасения казахстанцев об отказе от мажоритарной системы ответил депутат

Депутат Елнур Бейсенбаев во время заседания Комиссии по конституционной реформе 26 января 2026 года рассказал, что даст полный переход к пропорциональной избирательной системе, передает корреспондент Zakon.kz.

Елнур Бейсенбаев отметил, что конституционная реформа повысит институциональную роль политических партий.

"Ключевым акцентом новой модели становится полный переход к пропорциональной избирательной системе – это стратегическое требование времени. Все депутаты будут избираться по партийным спискам. Это означает прямую и честную связь между волей избирателя и составом законодательного органа. Такой формат запускает глубокие изменения в политической культуре страны. Парламент будет отражать реальные предпочтения общества", – уверен он.

В такой ситуации, считает депутат, политическая конкуренция станет более прозрачной и понятной, усиливая ответственность партий перед людьми.

"Сегодня звучат опасения, что отказ от мажоритарной системы якобы ущемляет права избирателей, особенно беспартийных. Но это не соответствует реальности. В пропорциональной системе каждая партия борется за каждый голос и, прежде всего, за голос независимого и не состоящего ни в одной партии гражданина", – резюмировал Елнур Бейсенбаев.

Он также пояснил, что переход к однопалатному Парламенту позволит ускорить и сделать более прозрачным процесс законотворчества, а также усилит роль политических партий и ответственность депутатов перед обществом.

"Все законы будут рассматриваться в одном Парламенте в трех чтениях. Иными словами, если первые два чтения проходят в формате открытого обсуждения, то в ходе третьего чтения будет детально проверяться соответствие законопроекта Конституции и национальному законодательству страны. На этом этапе будет полностью исключено продвижение лоббистских, узковедомственных и противоречащих государственной политике предложений. Таким образом, специально вводимое третье чтение станет важным шагом, направленным на усиление основательной и профессиональной экспертизы", – резюмировал мажилисмен.

