#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Право

Расширить институт собственности в Казахстане предложил депутат

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 17:57 Фото: pixabay
Депутат Азат Перуашев на заседании Комиссии по конституционной реформе 9 февраля 2026 года высказался об институте собственности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Перуашев считает нужным в рамках обсуждения новой Конституции обратить внимание на статус института собственности.

"Процессы, происходящие сегодня во всем мире, показывают, что регулирование отношений собственности нуждается в определенной модернизации. В действующей Конституции предусмотрено только два вида собственности – государственная и частная. Между тем современные экономисты выделяют как минимум пять-шесть видов различной собственности. В Финляндии, Литве, Латвии Азербайджане и других странах наряду с государственной и частной собственностью в Конституциях отражена муниципальная собственность. В конституциях Китая, Бразилии, Индии к ним добавлены коллективная или кооперативная собственность. В некоторых странах особо выделяется публичная собственность, то есть собственность компаний, котирующихся на публичном фондовом рынке", – указал он.

По его словам, в ряде других стран в целях стимулирования экономического разнообразия перечень форм собственности в Конституциях вообще не ограничен. Он считает важным последовательно придерживаться рыночных подходов, защищая принципы разнообразия форм собственности в развитии экономики и общества.

"В новой Конституции целесообразно предусмотреть возможности более широкого определения форм собственности, а детализировано раскрыть этот вопрос можно в конституционных законах и кодексах. Предлагаем п. 1 ст. 8 проекта новой Конституции изложить в следующей редакции: "В Республике Казахстан признаются, гарантируются и равным образом защищаются все формы собственности". Это подразумевало бы поддержку и защиту не только государственной и частной форм, но и всех других возможных форм собственности, что открыло бы возможность более широкого вовлечения в экономический оборот ресурсов и потенциала бизнеса, общества и государства в целях диверсификации экономики и обеспечения роста благосостояния нации", – резюмировал он.

7 февраля 2026 года сообщалось, что в проект новой Конституции внесена норма, закрепляющая тенге в качестве национальной валюты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ведут к радикализации и расколу: депутат о культуре отмены в обществе
18:01, Сегодня
Ведут к радикализации и расколу: депутат о культуре отмены в обществе
Закрепить норму о поощрении волонтерства в Конституции предложила депутат
16:22, 07 февраля 2026
Закрепить норму о поощрении волонтерства в Конституции предложила депутат
В новой Конституции предложили закрепить тенге как национальную валюту
17:06, 05 февраля 2026
В новой Конституции предложили закрепить тенге как национальную валюту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
18:35, Сегодня
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
18:14, Сегодня
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
17:50, Сегодня
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
17:17, Сегодня
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: