Расширить институт собственности в Казахстане предложил депутат

Депутат Азат Перуашев на заседании Комиссии по конституционной реформе 9 февраля 2026 года высказался об институте собственности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Перуашев считает нужным в рамках обсуждения новой Конституции обратить внимание на статус института собственности.

"Процессы, происходящие сегодня во всем мире, показывают, что регулирование отношений собственности нуждается в определенной модернизации. В действующей Конституции предусмотрено только два вида собственности – государственная и частная. Между тем современные экономисты выделяют как минимум пять-шесть видов различной собственности. В Финляндии, Литве, Латвии Азербайджане и других странах наряду с государственной и частной собственностью в Конституциях отражена муниципальная собственность. В конституциях Китая, Бразилии, Индии к ним добавлены коллективная или кооперативная собственность. В некоторых странах особо выделяется публичная собственность, то есть собственность компаний, котирующихся на публичном фондовом рынке", – указал он.

По его словам, в ряде других стран в целях стимулирования экономического разнообразия перечень форм собственности в Конституциях вообще не ограничен. Он считает важным последовательно придерживаться рыночных подходов, защищая принципы разнообразия форм собственности в развитии экономики и общества.

"В новой Конституции целесообразно предусмотреть возможности более широкого определения форм собственности, а детализировано раскрыть этот вопрос можно в конституционных законах и кодексах. Предлагаем п. 1 ст. 8 проекта новой Конституции изложить в следующей редакции: "В Республике Казахстан признаются, гарантируются и равным образом защищаются все формы собственности". Это подразумевало бы поддержку и защиту не только государственной и частной форм, но и всех других возможных форм собственности, что открыло бы возможность более широкого вовлечения в экономический оборот ресурсов и потенциала бизнеса, общества и государства в целях диверсификации экономики и обеспечения роста благосостояния нации", – резюмировал он.

7 февраля 2026 года сообщалось, что в проект новой Конституции внесена норма, закрепляющая тенге в качестве национальной валюты.