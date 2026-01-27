#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанец перед самым вылетом на Фукуок узнал, что отпуск сорван из-за овербукинга: возместили ли ущерб

казахстанские паспорта, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 09:14 Фото: pexels
Житель Караганды приобрел четыре авиабилета на рейс по маршруту Астана – Фукуок – Астана общей стоимостью 420 тысяч тенге, но поездка не состоялась, и он обратился в суд, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Верховного суда (ВС) 27 января 2026 года рассказали, что за сутки до вылета авиаперевозчик уведомил истца об отмене рейса. Причиной стал овербукинг – продажа билетов в количестве, превышающем число посадочных мест на борту воздушного судна.

"В качестве альтернативы авиакомпания предложила либо возврат стоимости билетов, либо замену маршрута на рейс Алматы – Дананг – Алматы с вылетом на двое суток позже первоначально запланированной даты. Несмотря на частичный возврат денежных средств в размере 274 тысяч тенге, пассажир обратился в суд с иском к турагенту и авиаперевозчику, указав на причиненный ему материальный ущерб и моральный вред, выразившийся в стрессовом состоянии и переживаниях, вызванных срывом поездки", – сообщили в ВС.

В суде представитель турагента просила отказать в иске, отметив, что агент выполнил все обязательства перед истцом в рамках заключенного договора. И представитель авиаперевозчика иск не признала, ссылаясь на то, что убытки истца были компенсированы еще до обращения в суд.

"Суд №2 Казыбекбийского района Караганды, рассмотрев дело, указал на пункт 4 статьи 86 Закона "Об использовании воздушного пространства Казахстана и деятельности авиации", согласно которому ответственность за несвоевременную доставку пассажира и отмену рейса возлагается непосредственно на авиаперевозчика. Установив, что турагент не является стороной, отвечающей за выполнение перевозки, суд пришел к выводу об отсутствии ответственности за допущенные нарушения", – объяснили в суде.

При этом действия авиаперевозчика, допустившего овербукинг и отмену рейса, признаны основанием для выплаты компенсации причиненного пассажиру морального вреда. В связи с этим с авиакомпании взыскано 50 тысяч тенге компенсации морального вреда.

Апелляция согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение суда без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу.

Накануне, 26 января, сообщалось, что врач спасла пассажира во время рейса из Актау в Астану.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
