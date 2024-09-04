Как казахстанские полицейские астанчанину дважды заграничный отпуск испортили

Житель Астаны подал в суд на Департамент полиции города и Комитет миграционной службы МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны 4 сентября, истец в ноябре 2023 года поменял паспорт и купил турпутевку в Таиланд.

"При прохождении паспортного контроля на государственной границе из Казахстана его не допустили на рейс, поскольку в единой информационной базе паспорт значился недействительным. Обратившись в Департамент полиции, мужчина выяснил, что при обмене паспорта сотрудник миграционной службы его новый паспорт ошибочно зачислил к разряду недействительных. После обращения И. ошибка исправлена", – сообщили в суде.

Мужчина еще раз купил турпутевку и вылетел с семьей в Таиланд. Однако уже там его не пустили в страну и депортировали в Казахстан, потому что в базе Интерпола паспорт истца значился как недействительный и криминальный.

"По возвращении в страну выяснилось, что сотрудники миграционной службы устранили ошибку в национальной базе паспортов, но не исправили ошибку в базе Интерпола. В результате указанных ошибок гражданин И. понес убытки дважды", – рассказали в суде.

В итоге суд принял решение взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда солидарно с ответчиков.

Решение не вступило в законную силу.

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