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Законодательство РК

Как казахстанские полицейские астанчанину дважды заграничный отпуск испортили

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 16:20 Фото: gov4c.kz
Житель Астаны подал в суд на Департамент полиции города и Комитет миграционной службы МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны 4 сентября, истец в ноябре 2023 года поменял паспорт и купил турпутевку в Таиланд.

"При прохождении паспортного контроля на государственной границе из Казахстана его не допустили на рейс, поскольку в единой информационной базе паспорт значился недействительным. Обратившись в Департамент полиции, мужчина выяснил, что при обмене паспорта сотрудник миграционной службы его новый паспорт ошибочно зачислил к разряду недействительных. После обращения И. ошибка исправлена", – сообщили в суде.

Мужчина еще раз купил турпутевку и вылетел с семьей в Таиланд. Однако уже там его не пустили в страну и депортировали в Казахстан, потому что в базе Интерпола паспорт истца значился как недействительный и криминальный.

"По возвращении в страну выяснилось, что сотрудники миграционной службы устранили ошибку в национальной базе паспортов, но не исправили ошибку в базе Интерпола. В результате указанных ошибок гражданин И. понес убытки дважды", – рассказали в суде.

В итоге суд принял решение взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда солидарно с ответчиков.

Решение не вступило в законную силу.

А в Алматы казахстанский таксист испортил блогеру из Индии впечатление о Казахстане, подвезя ее за 30 тыс. тенге. 

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