В Казахстане отменили план отключения ТВ и радио

В среду, 28 января 2026 года, в Казахстане планировали проводить планово-профилактические работы ретрансляции телерадиоканалов. Уже сегодня, 27 января, пресс-служба АО "Казтелерадио" сделала заявление о переносе технических работ, сообщает Zakon.kz.

Так, публикация национального оператора в области телерадиовещания гласит:

"АО "Казтелерадио" уведомляет о переносе плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, запланированного на 28 января 2026 года".

Теперь о новых сроках будет сообщено дополнительно.

В АО пояснили, что планово-профилактические работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.

Планово-профилактические работы за четвертый квартал 2025 года были проведены 16 октября с 03:00 до 17:00. В этот период по всей территории Казахстана была временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов.