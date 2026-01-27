#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Общество

В Казахстане отменили план отключения ТВ и радио

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 12:28 Фото: unsplash
В среду, 28 января 2026 года, в Казахстане планировали проводить планово-профилактические работы ретрансляции телерадиоканалов. Уже сегодня, 27 января, пресс-служба АО "Казтелерадио" сделала заявление о переносе технических работ, сообщает Zakon.kz.

Так, публикация национального оператора в области телерадиовещания гласит:

"АО "Казтелерадио" уведомляет о переносе плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, запланированного на 28 января 2026 года".

Теперь о новых сроках будет сообщено дополнительно.

В АО пояснили, что планово-профилактические работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 12:28
Названа дата перебоев в телевидении и радио по всему Казахстану

Планово-профилактические работы за четвертый квартал 2025 года были проведены 16 октября с 03:00 до 17:00. В этот период по всей территории Казахстана была временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как защититься от угона автомобиля, подсказали казахстанцам
12:34, Сегодня
Как защититься от угона автомобиля, подсказали казахстанцам
Телевидение и радио отключат в Казахстане
17:38, 14 октября 2025
Телевидение и радио отключат в Казахстане
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
16:43, 28 февраля 2025
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: