Заменят ли электронные дневники бумажными в школах Казахстана

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на брифинге правительства прокомментировала ситуацию с переходом школ на новые цифровые платформы, вопрос электронных и бумажных дневников, а также требования к LMS-системам, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что в первый день третьей четверти школы Алматы были переведены на новую платформу Bilim Class, и поинтересовались, действительно ли Минпросвещения рекомендовало не менять электронные дневники в середине учебного года, как ранее заявляли представители прежней платформы. Также они задали вопрос, есть ли сегодня необходимость в использовании бумажных дневников в школах.

"Данный вопрос актуальный. В каникулярное время мы направляли рекомендации всем местным исполнительным органам, чтобы до конца учебного года не менять LMS-системы. Но в то же время в рамках закона об образовании в статье 5 и 6 указано, что каждый МИО принимает это решение автономно и несет ответственность за его принятие. На данном этапе все приостановлено. До конца учебного года в рамках принятых новых законов об ИИ мы будем ужесточать все требования к LMS-системам и принимать соответствующие решения. В планах Министерства просвещения и Министерства ИИ и цифрового развития – чтобы LMS-системы были государственными, а не на уровне МИО. Этот вопрос прорабатывается", – сообщила она.

Что касается бумажных дневников: мы живем в цифровом пространстве, во время, когда ChatGPT и смартфоны – неотъемлемая часть жизни.

"Поэтому вопрос, нужно ли возвращаться к бумажным дневникам, остается открытым. В целом LMS-системы – это необходимость нашего времени, но они должны быть безопасными. Дети и родители не должны сталкиваться с такими неудобствами в течение учебного года. (...) У школьников есть и смартфоны, и бумажные дневники. Здесь же вопрос в том, чтобы было удобно и учителям, и детям. Если у нас будут и электронные, и бумажные форматы, то это дополнительная нагрузка и для учителей, и для учащихся. Поэтому необходимо выбирать один формат – тот, который будет удобен и позволит качественно организовать образовательный процесс", – дополнила Жулдыз Сулейменова.

Она также подчеркнула, что не выступает против какой-либо из существующих систем. Всего их в Казахстане четыре. Главное, по ее словам, – обеспечение безопасности персональных данных детей. Кроме того, она отметила, что если учебный год был начат с одной платформы, то логично и целесообразно завершать его на той же системе.

