#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Общество

Заменят ли электронные дневники бумажными в школах Казахстана

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 12:46 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на брифинге правительства прокомментировала ситуацию с переходом школ на новые цифровые платформы, вопрос электронных и бумажных дневников, а также требования к LMS-системам, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что в первый день третьей четверти школы Алматы были переведены на новую платформу Bilim Class, и поинтересовались, действительно ли Минпросвещения рекомендовало не менять электронные дневники в середине учебного года, как ранее заявляли представители прежней платформы. Также они задали вопрос, есть ли сегодня необходимость в использовании бумажных дневников в школах.

"Данный вопрос актуальный. В каникулярное время мы направляли рекомендации всем местным исполнительным органам, чтобы до конца учебного года не менять LMS-системы. Но в то же время в рамках закона об образовании в статье 5 и 6 указано, что каждый МИО принимает это решение автономно и несет ответственность за его принятие. На данном этапе все приостановлено. До конца учебного года в рамках принятых новых законов об ИИ мы будем ужесточать все требования к LMS-системам и принимать соответствующие решения. В планах Министерства просвещения и Министерства ИИ и цифрового развития – чтобы LMS-системы были государственными, а не на уровне МИО. Этот вопрос прорабатывается", – сообщила она.

Что касается бумажных дневников: мы живем в цифровом пространстве, во время, когда ChatGPT и смартфоны – неотъемлемая часть жизни.

"Поэтому вопрос, нужно ли возвращаться к бумажным дневникам, остается открытым. В целом LMS-системы – это необходимость нашего времени, но они должны быть безопасными. Дети и родители не должны сталкиваться с такими неудобствами в течение учебного года. (...) У школьников есть и смартфоны, и бумажные дневники. Здесь же вопрос в том, чтобы было удобно и учителям, и детям. Если у нас будут и электронные, и бумажные форматы, то это дополнительная нагрузка и для учителей, и для учащихся. Поэтому необходимо выбирать один формат – тот, который будет удобен и позволит качественно организовать образовательный процесс", – дополнила Жулдыз Сулейменова.

Она также подчеркнула, что не выступает против какой-либо из существующих систем. Всего их в Казахстане четыре. Главное, по ее словам, – обеспечение безопасности персональных данных детей. Кроме того, она отметила, что если учебный год был начат с одной платформы, то логично и целесообразно завершать его на той же системе.

Ранее в Минпросвещения пояснили, на что предусмотрены 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане стартовала проверка качества учебников
13:37, Сегодня
В Казахстане стартовала проверка качества учебников
Будут ли в Казахстане объединять школьные предметы – в Минпросвещения приняли решение
12:06, Сегодня
Будут ли в Казахстане объединять школьные предметы – в Минпросвещения приняли решение
Открывали в банях и на складах: Минпросвещения запускает жесткий контроль частных школ
12:17, Сегодня
Открывали в банях и на складах: Минпросвещения запускает жесткий контроль частных школ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: