Казахстан повысит взносы государства в ОСМС с 2027 года

С 2027 года в Казахстане начнется поэтапное повышение ставок взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила директор Департамента совершенствования и анализа ОСМС Лаззат Шоманова на брифинге.

"Мы начнем частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" в 2015 году. Тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне 7%, сейчас они составляют всего 2%", – отметила Шоманова.

По ее словам, это позволит избежать увеличения взносов для работников и работодателей, а также обеспечить устойчивость системы медицинской помощи в долгосрочной перспективе.

В результате поэтапного увеличения доли государства в финансировании ставка взносов вырастет с 2% в текущем году до 4,7% в 2037 году.

Это позволит привлечь в систему здравоохранения 2,8 трлн тенге дополнительных средств, что станет значительным вкладом в повышение доступности медицинской помощи для населения.

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