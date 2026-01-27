#Казахстан в сравнении
Общество

В Казахстане стартовала проверка качества учебников

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 13:37 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на брифинге правительства рассказала о поэтапной проверке стандартов, программ и содержания учебников в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр сообщила, что после проверки Высшей аудиторской палаты, выявившей нарушения в качестве учебников, Министерство просвещения приступило к анализу.

"Мы проанализировали все стандарты, в том числе ТОСО, а также все типовые учебные планы и программы, потому что именно по этим программам и планам будут писаться учебники. Следующий этап – это уже апробация и аналитика самих учебников. Насчет учебников с ошибками: мы с ними работаем, лично я встречалась со специалистами центра "Учебник". Они мне показали свой отчет. Данная работа будет продолжаться, но вопрос только начинался", – озвучила она.

По ее словам, сначала был проведен анализ содержания образовательных программ, включая проверку типовых учебных планов и типовых учебных программ.

"Следующий этап – это, конечно, качество содержания учебников. Поэтому, наверное, на следующей встрече мы можем дать вам подробный ответ насчет учебника "Самопознание" и всех других учебников, где были ошибки", – дополнила Жулдыз Сулейменова.

Ранее стало известно, заменят ли электронные дневники бумажными в школах Казахстана.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
