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Референдум по строительству АЭС: Минэнерго Казахстана детально проработает поручение президента

zakon.kz Фото: zakon.kz
Минэнерго Казахстана детально проработает поручение президента о референдуме по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.

В ходе своего послания народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на общенациональный референдум вопрос строительства или отказа от возведения атомной электростанции (АЭС).

Министерство энергетики совместно с другими государственными органами, депутатами парламента, экспертами отрасли и общественными активистами в ближайшее время проработает все возможные детали реализации данного поручения Президента и другие аспекты и представит общественности подробную информацию.

Специалистам также предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование. О сроках проведения референдума будет сообщено дополнительно.

"Я думаю, референдум в первую очередь направлен на то, чтобы казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий, а Правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество", - отметил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

Как сообщалось, 22 августа 2023 года в с. Улькен Жамбылского района Алматинской области состоялись публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС.

На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе и отметило ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.

Некоторые общественные деятели выступили с инициативой о проведении дополнительных обсуждений в других близлежащих регионах с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон.

Озвучивая Послание народу Казахстана, Президент страны К. Токаев подчеркнул, что необходимо продолжить всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу и вынести его на общенациональный референдум.

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