Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Казахстанцев предупредили о новой схеме, которую придумали мошенники, сообщает Zakon.kz.
Как пишет stopfake.kz, она связана с тем, что граждан просят пройти опрос, после которого они якобы получат бьюти-наборы от известного интернет-магазина косметики и парфюмерии "Золотое яблоко".
"Неизвестная заявляет, что раскрыла "секрет" получения бесплатной продукции из-за якобы несправедливого отношения компании к ее матери. На деле это типичная мошенническая схема", – заявили эксперты.
Фото: stopfake.kz
В свою очередь с предупреждением выступил и сам интернет-магазин:
"В последнее время участились случаи мошенничества, в которых людей пытаются обмануть... Самые распространенные мошеннические схемы: предлагают товары по невероятно низким ценам, чтобы украсть данные карты через подставной сайт или взять деньги за товар по предоплате через ссылку в Instagram".
В январе 2025 года клиенты рассказали о нескольких новых схемах обмана, направленных на покупателей интернет-магазина, работающего в Казахстане:
- Поддельные сайты с нашим лого для заказа GoldAppleBOX Advent Calendar. Наши бьюти-боксы пока не продаются в Казахстане (мы готовим запуск этой возможности чуть позже). Такие сайты не отправляют бьюти-боксы, только просят данные и крадут деньги с карты.
- Опросы от нашего имени, после которых вас просят ввести номер карты для "получения приза", – не стоит этого делать, чтобы не потерять деньги!
Казахстанцам напомнили, что вся достоверная информация размещается на официальном сайте и соцсетях интернет-магазина.
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