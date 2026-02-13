Новый вид мошенничества в Казахстане: Вы помогали дропперам

В Павлодаре парализованная страхом пенсионерка чуть не отдала мошенникам 10 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Но благодаря бдительности сотрудников полиции и работников банка это преступление до конца не было доведено, рассказали 13 февраля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области.

"Мне позвонил неизвестный мужчина и очень доверительным тоном представился сотрудником АФМ и сообщил, что на меня могут завести уголовное дело, так как я, когда работала, якобы попала в список тех, кто помогал дропперам. Я 13 лет как на пенсии, но все равно сильно испугалась и строго действовала указаниям неизвестных лиц. Целых два дня они названивали мне и настаивали, чтобы я никому не рассказывала о происходящем и оставляла включенным сотовый телефон. Затем они мне вызвали такси, чтобы я сняла в банке деньги и перевела их на доллары, и отправила в Грузию. Мне при этом порекомендовали придумать, с какой целью я совершаю перевод крупной суммы денег, чтобы не насторожить банковских работников. Когда я подошла к кассе банка, девушка-кассир задала мне много вопросов, кому, зачем. Я сказала, что племяннице. Тут бдительный кассир банка вызвала Службу безопасности, а они полицию. Как оказалось, два дня на мушке меня держали самые настоящие мошенники. Огромное спасибо полицейским и работникам банка", – рассказала пенсионерка.

Департамент полиции в очередной раз напоминает, что пожилые люди часто становятся мишенью телефонных мошенников. Они доверчивы, хуже ориентируются в цифровых технологиях и могут легко поддаться панике. Поэтому жителям советуют быть бдительными и помнить, что сотрудники банков и государственных органов не требуют передачи кодов и перевода денежных средств по телефону.

"Также стоит обращать внимание, если пожилой человек выглядит обеспокоенным, необходимо вызвать полицию, ведь равнодушие может дорого стоить", – резюмировали в полиции.

Ранее в МВД предупредили казахстанцев о предпраздничных мошенниках.