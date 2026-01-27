Холод до -27°С, 3-градусное тепло и сильные осадки: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в конце января

В ближайшие три дня в Астане ожидаются морозы до -27°С, в Алматы – 3-градусное тепло, а в Шымкенте – сильные осадки. Об этом говорится в прогнозе на 28, 29 и 30 января 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 28 января: переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -15-17°С.

29 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -10-12°С.

30 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -8-10°С. Прогноз погоды по Алматы 28 января: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.

29-30 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С. Прогноз погоды по Шымкенту 28 января: переменная облачность, осадки, утром и днем временами сильные осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.

29 января: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С.

30 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С. Материал по теме Снег, туман и мороз: в каких областях РК на вторник объявили штормовое предупреждение Ранее синоптики сообщили, что лютые морозы до -35°С надвигаются на Казахстан. Подробнее о погоде на 27, 28 и 29 января 2026 года можете узнать по ссылке.

